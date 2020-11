Invertir dinero no es cosa de millonarios, es cosa de visionarios

Hace unos días, les platicamos la utilidad que tiene la tecnología en nuestro día a día y cómo es posible invertir desde el celular con aplicaciones como Citibanamex Móvil. Ahora queremos aclarar todas las dudas que te impiden dar el primer paso al éxito. Ya te contamos que todos podemos empezar a ahorrar con solo 100 pesos, sí, los mismos 100 que te gastas en el capuccino, latte o caramel del día y en la visita exprés a la tienda.

Ahora que estás interesado en el tema, te traemos el dato duro y es que los mexicanos parece que no aprendemos de los consejos de mamá, ¿recuerdas ese “ahorra para el futuro”? Pues el futuro ha llegado y tan solo en México, el 40% de la población ahorra, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera elaborada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De las personas que sí lo hacen, 4 de cada 10 lo hacen por medio de tandas o guardan los recursos por sí mismos, ya sea debajo del colchón o improvisando la alcancía en un garrafón, pero, lo que es una realidad, es que ese dinero no te generará ganancias y perderá su poder adquisitivo: en un año con tus mismos $100 te alcanzará para menos cosas.

El problema no es ahorrar, sino que no conocemos opciones que nos ayuden a tener ganancias. Seguro ya te visualizaste comprando tu primer auto, comprando una casa, haciendo el viaje de tus sueños, empezando a planear el futuro con una familia e hijos o hasta poner el negocio que tanto deseas, todas las metas que nos imaginemos son alcanzables con una buena planificación financiera y no es necesario ser experto en negocios, saber de acciones en la bolsa de valores o tener millones en tu cuenta. A partir de hoy puedes comenzar a hacer tu primera inversión, pero ¿cuáles opciones te convienen para dar el primer paso?

Para obtener rendimientos garantizados, puedes empezar con “Pagaré Citibanamex”. Esta es una inversión a plazo fijo, es decir que tu dinero estará trabajando y durante ese tiempo no podrás tocarlo, pero al final del plazo como recompensa recuperas tu dinero y recibes las ganancias generadas. El monto de apertura es de dos mil quinientos pesos. Lo mejor de todo es que esta inversión puedes hacerla desde tu celular, solo tendrías que formarte una vez en sucursal para contratarlo y después lo manejas desde donde estés.

En materia de “Fondos de Inversión”, Citibanamex distribuye los fondos de BlackRock, uno de las administradoras de activos más importantes a nivel global. Cuando inviertes en Fondos, tu dinero se coloca en diferentes opciones con la finalidad de que obtengas atractivos rendimientos. Pero no te preocupes si las palabras portafolios, activos, horizontes o rendimientos te parecen complicadas, porque todo un equipo se encargará de administrar tu dinero para buscar que tu dinero dé resultados. Son operaciones que dan la posibilidad de obtener rendimientos a corto, mediano y largo plazo y que se pueden hacer desde mil pesos. Con esta alternativa puedes invertir desde $1,000 y las vacaciones que tanto has soñado o ese carrito puede que pronto sean una realidad.

Como ves, ahorrar no es solo para millonarios ni cosa de experto. Es hora de elegir la inversión que mejor se adapte a tus necesidades, es momento de que tomes el control de tus finanzas. En una próxima entrega te hablaremos de los beneficios y cómo hacer tu primera inversión. Conoce más en citibanamex.com/inversiones. Para más información consulta

Requisitos de contratación y GAT en www.citibanamex.com/inversiones