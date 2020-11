Por confinamiento, robo de vehículos baja a 180 por día: AMIS

Ciudad de México. El confinamiento derivado de la pandemia de Covid-19 redujo a menos de 200 el número de vehículos asegurados que se roban por día en México. En octubre pasado el hurto promedio fue de 180 unidades por día, 52 menos que en el mismo periodo de 2019, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).



Recaredo Arias, director general de la asociación, explicó que esta baja es atribuible en parte a una menor circulación de vehículos derivado de los confinamientos, pero también a mejores estrategias de autoridades en el combate a este delito, sobre todo en vehículos pesados.



La AMIS reportó a su vez que en los últimos 12 meses, de noviembre del año pasado a octubre de 2020, el robo de autos cayó en 17.8 por ciento, respecto al periodo anterior; sin embargo, acumula un crecimiento de 19.3 por ciento en los últimos seis años.



En suma, en los últimos doce meses se robaron 71 mil 800 unidades; siete de cada diez en seis estados. El Estado de México concentra el mayor número de robos, seguido de Jalisco, la Ciudad de México, Guanajuato, Puebla y Veracruz. Y se recuperaron el 42 por ciento de ellas.



Además, seis de cada 10 autos se roban con violencia. La mayor incidencia de este ilícito se da en Sinaloa, ahí 78 por ciento de los vehículos hurtados conllevan alguna agresión; le siguen Guerrero con 77 por ciento y Guanajuato con 76 por ciento.



Hasta el año pasado, el Tsuru Nissan era el vehículo más robado. Ahora, por arriba se encuentran el Nissan Versa la Pick Up NP300. El Aveo de General Motors y la Italika 111-250 se encuentran también entre los cinco vehículos que más se roban.



No obstante, la AMIS detalló que Pick Up Toyota Hilux es el vehículo que más se roba con violencia; seguida del Ibiza Seat; la Sportage de KIA; el CX5 de Mazda y el modelo Rio también de KIA.



Robo a equipo pesado cae 32 por ciento



La AMIS también reportó que el robo de vehículos pesado cayó 32 por ciento en los últimos 12 meses, al pasa de 11 mil 516 registrados en el periodo pasado a 7 mil 870, de los cuáles se recuperó el 70 pro ciento.



Recaredo Arias detalló que los estados donde más prevalece este delito son el Estado de México, aunque se redujo 31.9 por ciento en los últimos doce meses; seguido de Veracruz, donde la baja fue de 29.3 por ciento; en Guanajuato donde se redujo sólo 2.9 pro ciento; Puebla donde cayó 7.7 por ciento y Jalisco que también vio una merma de 11.2 por ciento.