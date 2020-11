Deterioro financiero de Pemex, por baja en ventas internas: HR Ratings

Ciudad de México. La pérdida de participación en el mercado nacional, sumado a la caída de precios de petróleo y la baja en la demanda de combustibles explican la caída en las ventas internas de Petróleos Mexicanos (Pemex), siendo éste el factor más importante en el deterioro financiero de la empresa, reportó HR Ratings.

En un análisis, la firma de riesgo no descarta que se cierre el mercado interno a competidores privados para contener la cuota de mercado que tenía la petrolera del Estado.

HR consignó que el volumen de ventas de gasolina y diésel de Pemex cayó 34.6 por ciento anual en el segundo trimestre de 2020 y en el tercero, aunque a una menor magnitud, lo hizo en 24.6 por ciento. En contraste, las importaciones de petrolíferos por parte del sector privado aumentaron 24.4 por ciento y 18.5 por ciento en los mismos periodos, de acuerdo con estimados.

“Aunque las comparaciones no son exactas, concluimos que las diferencias son tan dramáticas que es difícil no suponer una fuerte disminución en la participación de Pemex”, subrayó. Expuso que aún suponiendo que la demanda regrese a niveles previos a la pandemia, una “recuperación relevante” para la empresa requiere que ya no pierda más terreno contra los particulares, o inclusive que recupere algo de lo cedido.

“Este punto es especialmente relevante si se considera que la prioridad de la administración actual es la refinación o procesamiento interno de crudo, y que Pemex necesita ser competitivo a nivel internacional frente a refinerías internacionales. Bajo este contexto, se abre la posibilidad de políticas cada vez más agresivas cuyo objetivo final sería cerrar el mercado nacional a competidores privados”, recalcó.

En cuanto a la deuda, la firma de riesgo reportó que el déficit de Pemex se está financiando con más obligaciones financieras. El impacto más relevante sobre la deuda que suma 516 mil 821 millones de pesos –casi cuatro veces lo que se prevé gastar el próximo año en la Pensión Universal para Adultos Mayores– provino en más de dos terceras partes de la depreciación del peso en lo que va del año.

El déficit de la petrolera resultó en 102 mil 700 millones de pesos, los ingresos cayeron 40.2 por ciento anual y el gasto aumentó 12.3 por ciento, impulsado sobre todo por las pensiones que crecieron 16.4 por ciento anual.

A la vez, el gasto de capital aumentó 19.4 por ciento, lo que refleja la prioridad de inversión en el sistema nacional de refinación, especialmente en Dos Bocas y el objetivo de refinar un millón de barriles diarios, abundó.