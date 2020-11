Despreocupa a BBVA la exposición que se tiene con Pemex

Ciudad de México. La exposición que tiene la banca con Petróleos Mexicanos (Pemex) es un tema que no preocupa a las instituciones de crédito, puesto que el gobierno ha actuado para que la petrolera cumpla con sus obligaciones, aseguró BBVA México.

“No tenemos preocupación por la exposición que la banca tiene a Pemex, porque ha quedado muy claro que el gobierno federal está detrás de Pemex y ha hecho lo necesario y va a seguir haciendo lo necesario para que Pemex pueda cumplir con sus obligaciones, en ese sentido creemos que Pemex es un riesgo soberano”, dijo Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA.

No obstante, puntualizó, la preocupación que tienen los bancos es la situación financiera de la empresa productiva del Estado y que esta pueda afectar a la calificación del país.

“Insistimos que sería deseable que haga cambios en su modelo de negocio para reducir este deterioro financiero y debería hacer dos cambios”, refirió el economista.

Uno de los cambios, señaló, es que Pemex deje de invertir e insistir en la refinación, ya que es un proceso donde más dinero se pierde y que tiende desaparecer en el mundo. “Apostar hoy a la refinación, más después del resultado electoral en Estados Unidos nos parece que no es una buena idea”.

Serrano agregó que un segundo cambio sería que la petrolera “abra las puertas a la inversión privada. Hay muchas reservas en aguas profundas que Pemex no tiene los recursos ni conocimientos para explotarlo. Si no se abre la puerta a la inversión privada esos recursos no se van a aprovechar.

"Si se dieran esos dos cambios en el modelo de negocio pensamos que mejoraría el perfil de Pemex y por lo tanto se reducirían las presiones hacia el país”, apuntó al presentar el informe Situación Banca en videoconferencia.

Según informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), BBVA, Banorte, Inbursa y HSBC son los principales acreedores en el país de Pemex y la CFE durante el periodo de la aparición y desarrollo de la pandemia de Covid-19, al canalizarles financiamiento entre enero y septiembre por 132 mil 400 millones de pesos.

De esta forma, BBVA es el principal acreedor de Pemex al otorgar casi 90 por ciento del monto de los créditos bancarios que fueron utilizados para refinanciar deuda en mejores condiciones de plazo y tasa de interés y para ampliar la infraestructura energética.

Según Hacienda, Pemex recurrió al mercado bancario con el fin de obtener 126 mil 400 millones de pesos para completar el financiamiento de sus proyectos de inversión, así como operaciones de prepago o de refinanciamiento del endeudamiento y de ese monto captado entre enero y septiembre de 2020, 115 mil millones o 89.8 por ciento fue obtenido de BBVA.