Por efectos de la pandemia, Best Buy dejará de operar en México

Ciudad de México. La cadena de tiendas Best Buy dio a conocer que dejará de operar en México desde el siguiente 31 de diciembre. Esto, como parte de una mejora en su estructura organizacional.

De acuerdo con el informe trimestral de la compañía, la salida de la empresa especializada en vender artículos de tecnología se debe a una restructuración de 111 millones de dólares hasta el tercer trimestre del año, justo después de los meses más críticos de la pandemia de Covid-19.

"Se relacionaron principalmente con los cargos asociados con la decisión de la compañía este trimestre de salir de las operaciones en México y las acciones para alinear mejor su estructura organizacional con su enfoque estratégico”, precisó Best Buy.

La cadena comercial tiene 49 sucursales en el país y lleva 13 años con operaciones. Precisó que de las sucursales totales, ocho ya han sido cerradas durante este año.

“Los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México. Por lo tanto, no me queda más que agradecer de todo corazón a los colaboradores y socios comerciales que fueron parte de esta aventura durante estos casi 13 años”, dijo Fernando Silva, presidente de Best Buy México.

Agregó que todos los clientes recibirán las órdenes que estén en proceso y las compras que hagan en las siguientes semanas serán entregadas en tiempo y forma.

"Para cualquier otra duda, ponemos a su disposición nuestro call center, redes sociales y una lista de preguntas frecuentes en nuestra página”, expuso.