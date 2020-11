Inversiones móviles, una nueva forma de cumplir tus metas financieras.

Te ha pasado alguna vez que te has quedado con las ganas de comprar algo en la calle y no puedes hacerlo gracias al típico “no tengo cambio”, o que el del taxi te mande a cambiar tu billete, o clásico, buscar un cajero para disponer de un poco de efectivo, todos hemos sido víctimas de estos casos y de otros desafortunados como el recibir billetes falsos o tirar el dinero porque la bolsa del pantalón estaba rota, pero si sigues pasando por alguno de estos ejemplos, es porque aún no recurres a las maravillosas plataformas móviles.

Hoy, gracias a la tecnología, podemos decir adiós a esos problemas. Ahora puedes pagar cualquier a través de una app, desde un viaje, hacer alguna reservación, comprar boletos para un concierto, hacer el súper, pedir comida, solicitar que le den un paseo a tu mascota e incluso cambiar de look para ganar fama en las redes sociales. Absolutamente todo lo podemos hacer de manera digital, pero, acaso ¿podemos hacer algo más que solo gastar?

Si tú eres más del estilo previsor o ahorrador, hay opciones en la banca digital que te permiten invertir desde tu celular. Este es el caso de la app Citibanamex Móvil®. Con esta app de Citibanamex podrás invertir, sin importar si es con montos pequeños, para poder sacarle mejor provecho a tu dinero.

Tal vez te has preguntado en qué consisten las inversiones que parecen exclusivas de los grandes empresarios, ¿Serán confiables?, ¿Cualquiera puede acceder a ellos?, ¿Ponen en riesgo mi dinero?, ¿Se necesita mucho dinero para invertir? La realidad es que es más fácil de lo que imaginas y uno de los primeros pasos para convertirte en inversionista es evitar lo gastos vampiro, sí, esos que solo te restan y que jamás te multiplicarán, como comprarte ese Mocka capuchino que tanto te gusta, pagar tu servicio de taxi favorito, pagar el servicio de música o películas streaming solo porque es popular. Si no hicieras estos gastos innecesarios, te ahorrarías mínimo unos 100 pesos, que te servirán para empezar a ahorrar en las apps bancarías. Sí, leíste bien, estos 100 pesos, puedes ponerlos en opciones como Ahorro Fácil de Citibanamex y empezar a ver como poco a poco crece tu dinero.

Los gastos vampiro al igual que la falta de información, son la gran barrera para poder hacer crecer nuestro dinero, no hace falta tener millones de pesos para comenzar algo que será redituable y que deberíamos convertir en un hábito. Ahorrar por ahorrar no sirve de mucho si tenemos el dinero guardado debajo del colchón o en el cochinito porque este pierde poder adquisitivo con el tiempo, para entenderlo fácilmente basta con recordar lo que podías comprar con $100 hace diez años y para lo que te alcanza ahora.

Ya lo sabes, puedes empezar a ahorrar evitando esos pequeños gastos, que a la larga consumen buena parte de tu presupuesto. Mejor empieza a ahorrar en instituciones reguladas que te ayudan a generar un ingreso extra y más adelante poder disfrutar de todo tu esfuerzo.

No te pierdas nuestra siguiente entrega, en donde te platicaremos más los fácil que se ha vuelto ahorrar o invertir en bancos como Citibamex. Mientras tanto, enlista tus gastos vampiro y elimínalos poco a poco.

Requisitos de contratación y GAT en www.citibanamex.com/inversiones