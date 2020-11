Cuarto mes de pérdidas en las Afore; el saldo anual, aún positivo

Ciudad de México. El ahorro pensionario de los trabajadores mexicanos, gestionado por las administradoras de fondos para el retiro (Afore), registró una minusvalía o pérdida de valor de 42 mil 500 millones de pesos durante octubre pasado, de acuerdo con datos oficiales, como consecuencia de la volatilidad de los mercados financieros en que están invertidos esos recursos.

De esta forma, el ahorro para el retiro de más de 60 millones de trabajadores sufrió su cuarto descalabro del año y segundo consecutivo, pues en septiembre la minusvalía fue por 13 mil millones de pesos, mientras en febrero sumó 26 mil 410 millones y en marzo, 156 mil 450 millones de pesos.

La disminución del monto en septiembre y octubre pasado, de acuerdo con especialistas, fue consecuencia de la volatilidad de los mercados bursátiles, donde las Afore tienen invertido parte de los recursos pensionarios, ante el nerviosismo por el alza en los casos de Covid-19, lo que puede provocar un segundo confinamiento.

En tanto, las minusvalías de febrero y marzo, como explicó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) en su momento, fueron consecuencia de la caída de los mercados debido a la aparición del virus, que luego se convertiría en pandemia.

Pese a las caídas que ha tenido el ahorro pensionario en cuatro de los 10 meses que van del año, los recursos de los trabajadores acumulan una plusvalía que asciende a 304 mil 429 millones de pesos, de acuerdo con la Consar. En decir, en 2020 la generación de intereses supera a las pérdidas reportadas.

Las minusvalías o plusvalías no son pérdidas o ganancias definitivas, pues al ser activos invertidos en instrumentos a largo plazo están sujetos a los cambios de mercado, por lo que no se hacen efectivas hasta que no se retire el dinero, es decir, hasta el momento de la jubilación.

En 2019, de acuerdo con datos del organismo regulador y supervisor, las Afore generaron para los trabajadores plusvalías por 486 mil 257 millones de pesos, las más altas desde que el sistema de cuentas individuales entró en vigor, es decir, 1997.

Hasta el cierre de octubre, las 10 Afore que operan en el sistema tienen en sus manos un total de 4 billones 410 mil millones de pesos que son el patrimonio pensionario de más de 50 millones de mexicanos.

Dicha cifra descuenta las minusvalías que se dieron durante el décimo mes del año y también las aportaciones obligatorias de los trabajadores, que en su mayor parte corren por cuenta de su empleador; así como las voluntarias.