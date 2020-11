Realizará Indep novena subasta el próximo 22 de noviembre

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) realizará su novena subasta con sentido social de 2020 el próximo día 22 de noviembre en la explanada Francisco I. Madero del Complejo Cultural Los Pinos, con el propósito de recaudar fondos en favor de los programas sociales del gobierno federal.

Se pondrán a la venta 288 lotes de bienes muebles, integrados por automóviles listos para circular, vehículos no aptos para matricular, así como seis embarcaciones rápidas, remolques y montacargas, cuyo precio total de salida es de poco más de 13 millones de pesos.

Es la primera vez en lo que va de este gobierno que el Indep realiza más subastas con sentido social en un año (en 2019 llevó a cabo seis), en las que con apego al marco normativo establecido, pone a disposición del público en general bienes muebles e inmuebles que han dejado de ser productivos para el Estado o que fueron obtenidos mediante actividades ilícitas, para destinar recursos en beneficio de comunidades de alta y muy alta marginación del país.

De los 198 lotes de automóviles puestos a venta en esta ocasión, sobresalen un Ford Mustang, modelo 1965, cuyo precio de salida es de 329 mil 700 pesos; un GM Sierra Denali, modelo 2016, con precio base de 254 mil 200 pesos; y, una camioneta Ford tipo Pick Up F150, modelo 2014, cuya puja a paleta alzada iniciará en 247 mil 800 pesos.

Además, un vehículo Polaris Buggy RZR4, modelo 2013, que inicia en la subasta con un precio de 111 mil 200 pesos; un Polaris Ranger RZR XP4, modelo 2012, con precio base 105 mil 200 pesos; y, seis embarcaciones rápidas. La que tiene el precio base de venta más elevado, de 59 mil 500 pesos, cuenta con cuatro motores fuera de borda, así como diversos tipos de remolques, semirremolques y montacargas.

Las características de todos los lotes que integran esta subasta se pueden consultar en el portal http://presencial.indep.gob.mx Hasta el 20 de noviembre los interesados en adquirir alguno de estos bienes podrán obtener de manera gratuita las bases de participación, descargándolas del portal: http://subastas.indep.gob.mx El 20 de noviembre es el último día de registro de participantes, través del correo electrónico: [email protected]

Acorde a las disposiciones decretadas por la Secretaría de Salud, el Indep llevará a cabo este evento de conformidad con el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad dictado por el Gobierno de la CDMX en semáforo Naranja. Por ello, se aplicarán medidas de higiene y protección, tales como el uso obligatorio de cubrebocas y caretas para todos los asistentes. Al ingreso pasarán por un tapete sanitizante, se les aplicará gel antibacterial y se les tomará la temperatura.

Para evitar aglomeración de personas, sólo se permitirá el ingreso a los 150 primeros participantes –sin acompañantes- que hayan completado su registro y presentado sus garantías, conforme a las Bases de Venta. No habrá posturas en ausencia ni vía telefónica.

El Indep no tiene gestores -todos sus trámites son gratuitos-, no vende mercancías a través de redes sociales, no acepta anticipos ni aparta bienes.