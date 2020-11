Dictan formal prisión a ex alcaldesa de León, Bárbara Botello

León, Gto. Un juez penal dictó auto de formal prisión a la ex alcaldesa priísta de León (2012-2015), Bárbara Botello Santibáñez, acusada de un peculado de 1.5 millones pesos.

Según la Fiscalía Botello y otros funcionarios crearon, desarrollaron y ejecutaron contratos ficticios con las empresas Participación en Proyectos, Advise Experts Trilogy y Asesoría Especializada Especta Aeesa.

Por este caso, en el 30 de mayo del 2019, Botello Sántibañez fue arrestada y presentada ante la juez tercero de lo penal de León, Cristina Rábago Morales, y recluida en el Centro de Reinserción Social (Cereso). El primero de junio, del mismo año, salió libre después de pagar una multa.

Este día, se volvió a dictar auto de formal prisión para reponer todo el proceso penal por orden del Juzgado primero de Distrito, derivado de un amparo promovido por la ex presidenta porque se violaron sus garantías al generarse condiciones que no permitieron una adecuada defensa.

“De un proceso que armó la Fiscalía en cinco años, me dieron 114 horas para defenderme, además de que se violaron mis derechos por la forma en que fui arrestada”, comentó Botello Santibáñez.

La propia ex alcaldesa informó que se le dictó auto de formal prisión, pero “al tratarse de un asunto que se tramita con las reglas del anterior sistema de justicia penal y de ninguna manera está comprometida mi libertad por este auto”.

“De forma que se trata de una resolución del juez para apenas iniciar un proceso, para que las etapas posteriores resulten válidas, pero de ninguna manera se está juzgando o sentenciando todavía”, explicó.

Adelantó que impugnará el auto de formal prisión con un recurso de apelación, ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

“Este auto es una de las aberraciones jurídicas más grandes que he visto en mi carrera de 30 años de ejercicio del derecho. No hay empresas fantasma, lo que hay son acusaciones fantasma de parte de un gobierno fantasma que pretende asustar a sus enemigos”, acusó.

Bárbara Botello acusó al gobierno del estado y al Partido Acción Nacional (PAN) de perseguirla permanentemente.

“La justicia que se procura en Guanajuato es una justicia selectiva, en la que se persigue a los adversarios políticos y se solapa y protege a sus compinches”, reprochó.

Recordó que dejaron impune la pérdida de 40 millones de pesos que funcionarios del gobierno panista de León (2006-2009) realizaron ilegalmente en Metrofinanciera.

“Hemos visto cómo se crearon empresas como Cereal y Pastas Finas (cuando el alcalde panista de León, Héctor López Santillana, fue secretario de Desarrollo Económico -2006-2012) para comprar la tierra barata a los campesinos y vendérsela carísima al gobierno. Y no hay un solo denunciado entre los militantes del PAN”, recordó.

Añadió que “hemos visto cómo en el año 2000 crearon un fideicomiso fraudulento para fingir que el estadio León sería de los leoneses, para perderlo 20 años después, causándole al municipio un daño patrimonial cercano a los mil millones de pesos. Y los responsables no sólo no fueron castigados, siguen pegados a la ubre presupuestal viviendo de los impuestos de los leoneses”.

Bárbara Botello anunció que enfrentará, a quienes, desde la FGE son “muy machos” para perseguirla y ante la delincuencia organizada son unos “cobardes e ineptos”.

“Es importante agregar que no me voy a doblar, reiterar que no está en riesgo mi libertad y aclarar que aportaremos las pruebas a nuestro alcance para desvanecer las acusaciones falsas. Me asiste la razón y el tiempo lo confirmará”, remató.