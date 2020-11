Preocupa a expertos situación energética y de Pemex

Ciudad de México. La precaria situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la incertidumbre en el sector energético que hay en México preocupa a los inversionistas tanto locales como extranjeros, advirtió un grupo de expertos convocados que participó en la 18 edición del foro Cumbre de Negocios.

En un panel llamado “Energía: ¿Qué tipo de papel y lugar está buscando el gobierno para las empresas extranjeras?” coincidieron en que el actual gobierno ha tomado medidas drásticas contra los actores petroleros extranjeros.

Merlin Cochran, director general de la Asociación Mexicana de Hidrocarburos (Amexhi), enfatizó en que los mensajes y acciones que ha emprendido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han provocado que en el último año no se registre una sola inversión en el sector energético.

Asimismo, lamentó que no se esté aprovechando el potencial de la reforma energética con un mayor desarrollo de proyectos energéticos, esto debido a que no existen garantías por parte del gobierno de que dicha reforma no se revoque.

Por su parte, Nick Butler, presidente fundador del King’s Policy Institute, del Reino Unido, destacó la preocupación que existe entre especialistas e inversionistas de que el gobierno no vea que Pemex no está funcionando, lo que no sólo afecta a la petrolera sino a todo el país.

En este sentido, enfatizó en que el gobierno debe voltear a ver ejemplos internacionales, como el caso de Noruega, país que ha sabido manejar de manera eficiente y productiva a sus empresas estatales.

Además, el investigador señaló que México debe abrir las puertas a la inversión extranjera y realizar reformas para hacer el sector energético más atractivo.