Garantiza Interjet que pagará a trabajadores y liquidará deudas

Ciudad de México. Miguel Alemán Magnani, propietario de Interjet, garantizó que la aerolínea pagará el total de sus deudas y cumplirá con todos los pagos a sus trabajadores, además de considerar que la empresa estará en una mejor posición el siguiente año.

Al participar en la 18 Cumbre de Negocios, calificó como “una equivocación” y como “penosas” las declaraciones hechas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre no comprar boletos de la aerolínea.

“Hemos estado afortunadamente con gente extraordinaria, desde los arrendadores hasta los bancos e inclusive el propio gobierno de algunos adeudos naturales de impuestos, y estamos completamente de acuerdo, si se deben impuestos se tienen que pagar, no se deben pedir condonaciones ni nada, solamente se debe pedir el apoyo para que te ayuden a terminar de pagar y se han logrado hacer algunos acuerdos para pagar la totalidad de la deuda, que se va a pagar”, dijo.

Alemán Magnani detalló que hasta el momento se han encontrado inversionistas que han tenido fé en Interjet y con sus aportaciones se están resolviendo las cosas poco a poco.

“Hay cosas que se han exagerado, pero en las próximas semanas podremos cerrar la mayoría de las negociaciones que se están realizando para proteger a los pasajeros, los empleados de Interjet, y reconectar al país”, mencionó.

Aclaró que los empleados están en todo su derecho de hacer reclamos, pero hasta el momento se han tenido diversas pláticas con ellos, mismas que están muy avanzadas. en lo que respecta a los usuarios, se han atendido a la mayoría de los afectados.

“Interjet empezó una reestructura hace 3 años, la aviación es un negocio complicado y luego empezamos la reestructura, lo difícil fue que a la mitad de esa reestructura nos tomó por sorpresa el Covid-19 y eso complicó algunas reestructuras financieras que se habían logrado, como es natural, todo mundo retomó los contratos anteriores”, recordó.

“Penosas” las declaraciones de Profeco

Sobre las declaraciones hechas por la Profeco de no comprar boletos de la aerolínea, Alemán Magnani aseguró que esta dependencia tiene la capacidad en reponer los daños a los consumidores una vez que se causaron o tiene la obligación de ir a ver a las empresas para asegurar que no vaya a haber daños a los consumidores, pero de ninguna manera tiene la capacidad para decir que no compre boletos de empresas mexicanas.

“Fue una equivocación, creo que el gobierno ya está viendo eso, porque es muy penoso que alguien del gobierno diga que no compres algo de una empresa mexicana anticipando su propio futuro, yo también puedo ser un gran futurista si digo que vas a quebrar y le pido a todos que no te compren”, precisó.

Añadió que “los pasajeros de Interjet saben de la empresa, y pues fue mínimo el rechazo en casi una cuarta parte, se está reponiendo, de todas maneras hubo un daño que vamos a reclamar más adelante, vamos a estar bien en diciembre y vamos a empezar fuerte el año que entra porque el turismo tiene una oportunidad de oro”.