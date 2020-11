Sin claro vencedor en EU, habrá volatilidad de mercados: Biva

Ciudad de México. En caso de que no exista un claro ganador en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, o bien, el que resulte perdedor no acepte los resultados, los mercados financieros enfrentarán un aumento en la volatilidad, indicó María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (Biva).

Luego de la emisión de Beel Infra Credit, plataforma orientada al financiamiento de infraestructura sustentable en México, la directora de la segunda bolsa de valores del país indicó que los mercados continuarán llenos de incertidumbre y con altibajos hasta que no se conozca a ciencia cierta quién será el próximo presidente de EU.

“Los mercados continuarán volátiles hasta que no haya una respuesta a quién será el Presidente. Ojalá no haya ningún proceso complicado y que las cosas se den con facilidad, que cualquier candidato no ganador tome el resultado como bueno y no se pronuncie por un proceso mas complejo que afecte a los mercado”, dijo Ariza.

La directora de Biva no se pronunció sobre qué candidato es la mejor opción para México, pero indicó que lo deseable es que el ganador tenga la visión de construir con el país, de modo que tenga visión de complementar lo comercial con lo estratégico, y que sea un apoyo en el combate a la delincuencia.

Falta inversión pública

Gerónimo Gutiérrez, socio director de Beel Infra, resaltó que actualmente no son los mejores tiempos para invertir, por lo que el gobierno debería el país debería destinar al menos 5 por ciento en infraestructura.

“El gobierno debe hacer aún más por invertir. México es atractivo para las inversiones pero siempre se buscará la mejor rentabilidad”, indicó.