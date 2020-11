La CFE pierde arbitraje internacional y pagará 240 mdd

Autoridades de la CFE aseguraron que pagarán y actualmente se encuentran en conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo y en caso de no lograrse un arreglo para continuar con la obra se licitaría nuevamente la construcción de la planta hidroeléctrica.

La construcción de la presa, suspendida desde 2016, se iba a realizar bajo el esquema de proyectos de inversión financiada con impacto diferido en el gasto (Pidiregas), pero por su elevado costo se determinó no continuar con la obra bajo esa figura financiera.

El consorció sólo logró instalar una de las tres turbinas que iba a tener originalmente la central hidroeléctrica de Chicoasén II.

Los sistemas de arbitraje internacional son un mecanismo para resolver disputas entre los países sobre cualquier diferencia que se suscite entre el contratista y en este caso la CFE.

El director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, reveló ante diputados: “De inmediato yo convoqué a los representantes del consorcio para buscar un arreglo, es decir, tenemos que pagar, vamos a pagar los 240 millones, pero hablé con ellos para proponerles que llegáramos a algún acuerdo, porque la presa es importante y el Presidente tiene un interés enorme en la energía limpia de las presas.

“Entonces, inicié unas pláticas con ellos para poder llegar a un acuerdo que sea conveniente a los dos partes.

Con esos 240 millones de dólares se está pagando prácticamente la turbina que se construyó, pero esa es una turbina construida especialmente que no se inunda, sino que va a filo de agua. Esa turbina está construida especialmente para Chicoasén.

Hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo, las condiciones que están poniendo no nos convienen, espero que recapaciten y si no recapacitan, pues vamos a volver a licitar la planta, porque sí queremos hacer la planta de Chicoasén , explicó el funcionario.