Creció 12% la economía en el tercer trimestre, informa el Inegi

Este efecto de rebote no ha sido suficiente para resarcir la caída histórica del segundo trimestre, pues, de hecho, en el tercer trimestre todavía se sigue mostrando una caída anual, es decir, respecto del mismo trimestre del año pasado , dijo Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis económico y financiero de Banco Base.

Analistas de Citibanamex comentaron que es probable que el ritmo de la recuperación se desacelere significativamente en el cuarto trimestre, pese a ello mantuvieron su pronóstico de decrecimiento del PIB de 9.8 por ciento.

Apuntaron que la estimación oportuna no sorprendió dado la aguda contracción del trimestre anterior y por la naturaleza temporal del choque. Sin embargo, la desaceleración de los servicios es particularmente evidente y sugiere que la demanda interna probablemente no será el motor de la recuperación en los próximos meses , dijeron.

Agregaron que el coronavirus sigue siendo una amenaza , por lo que es improbable que los niveles de actividad continúen creciendo al mismo ritmo en el último trimestre de 2020, e incluso se podrían contraer ligeramente otra vez.

Crecimiento moderado

Analsitas de Invex comentaron que ante la falta de estímulos fiscales y monetarios significativos en el país, el crecimiento de la economía podría ser moderado a partir del cuarto trimestre, con riesgos a la baja ante un posible rebrote de Covid-19 que afecte el ritmo de la actividad.