Ante fraudes, BBVA advierte: “nunca vamos a pedir tu información”

Ciudad de México. BBVA México recordó a los usuarios de la banca que “nunca vamos a pedir tu información”, esto debido a un incremento en los fraudes bancarios en las últimas semanas, en los que delincuentes se hacen pasar por una institución financiera y terminan por robar todos los recursos disponibles.

Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, dio a conocer que en caso de esta institución, hay una disminución en la cantidad de fraudes cometidos a clientes hasta el cierre del tercer trimestre del año, aunque ello no signifique que no sea un tema de vital relevancia a nivel gremial.

“Es una preocupación gremial, vamos a empezar a hacer campañas desde todo el gremio más lo que cada banco hace, también hay que ver en términos relativos sin minimizar bajo ningún motivo lo que estamos viendo y lo que está ocurriendo de fraudes, en términos relativos estamos viendo una disminución en el caso del fraude que nosotros monitoreamos”, dijo en videoconferencia.

“El mensaje número uno es no compartir su información con nadie, no la compartan, es información muy sensible, que alguien más la puede utilizar, es delincuencia organizada, gente que arma bien este tipo de engaños y claramente aprovechan la situación de ciertos grupos más vulnerables. Nunca te vamos a pedir tu información”, enfatizó el directivo.

Detalló que el alza en los fraudes es un reflejo ligado “a lo que estamos viendo en otro tipo de delitos, la delincuencia se sofistica y esto es un problema de delincuencia, gente que está atacando la propiedad de otra persona y busca hacerlo mediante estos engaños, que no es algo nuevo”.

Explicó que los defraudadores “hacen un proceso de diálogo y de engaño que el cliente siente que es su banco y por eso hemos lanzado campañas desde hace mucho tiempo de nunca, nunca, nunca te vamos a pedir claves, datos, nunca te vamos a llamar para una cosa de estas”.

“El cliente, por la confianza que tiene con la institución financiera entrega su información y esto lo hace vulnerable, es cómo dejar la cartera en un lugar sin resguardo y la delincuencia se roba la cartera”, expuso.

Osuna Osuna puntualizó que el banco ahora trabaja en dar mensajes a sus clientes para dar a conocer que la mejor forma de mantener contacto con el banco es por medio de una aplicación móvil, pero el tema de los fraudes es algo que no terminará.