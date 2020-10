Afirma AMLO ante industriales que la economía se recupera

Ciudad de México. Ante los industriales del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la economía está recuperándose y aseguró que durante su gobierno se respetara el estado de derecho, pues no habrá simulaciones como en el pasado.

En el mensaje de clausura de la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2020, el mandatario mexicano reiteró que México va bien, pues no se ha recurrido, como en otros países a contratar deuda para salir adelante en la crisis económica provocada por la pandemia.

“Hay buenas noticias, estamos recuperándonos. Soy optimista, no me gusta el fatalismo, el pesimismo. Por qué soy optimista. En qué baso mi optimismo. En que tenemos un país extraordinario, México es un gran país. Con un pueblo bueno, trabajador. Con muy buenos empresarios y extraordinarios trabajadores. Todo complementado con el acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos”, dijo.

“Hay condiciones inmejorables para el crecimiento de la economía, para el bienestar”, agregó.

“Nosotros no contratamos deudas adicionales. Estamos saliendo con imaginación, con mucho trabajo, con ahorros por no permitir la corrupción y los lujos del gobierno. No aplicando la misma receta de siempre que una y otra vez han fracasado. No ha habido un sobreendeudamiento. No van a aumentar los impuestos. No ha aumentado el precio de la energía eléctrica como se hacía antes. No ha habido gasolinazos”, subrayó.

“Siempre he dicho que se necesitan los tres motores de la economía, se requiere la participación del sector público, del sector privado y del sector social. Con esta unidad, podemos salir adelante, como afortunadamente está sucediendo. Se están enfrentando dos crisis: la sanitaria y la económica que se precipitó, se produjo por la pandemia”, apuntó.

El mandatario recordó que por la parálisis económica se perdieron casi un millón de empleos. Sin embargo, dijo que su gobierno prevé que a finales del próximo año se recupere el número de empleos que el IMSS tenía registrados previo la pandemia del covid-19, que fue de 20 millones 500 mil trabajadores.

Detalló que al 27 de octubre se recuperaron 196 mil 615 nuevos empleos, lo que se suma a lo recuperado en agosto y septiembre se calculan más de 400 mil empleos.

Destacó que muchos empresarios no despidieron a trabajadores, mientras que su administración otorgo ayudas para mitigar los efectos económicos causados por la crisis, sobre todo a empresarios micro, pequeños y medianos.

El mandatario también afirmo que su administración va “a seguir respetando la legalidad, que haya un auténtico estado de derecho, no como era antes que se simulaba nada mas y en realidad lo que había era un estado chueco”.

“No se va a cometer ningún arbitrariedad y siempre va a haber diálogo siempre va haber comunicación”, apuntó.

Vamos a seguir apoyando toda la actividad productiva. Que se fomente la inversión. Que se simplifiquen trámites. Lo tengo muy claro de que tenemos que dar facilidades. Que haya confianza. Esto va a implicar un compromiso de las partes para que los empresarios sigan como lo hacen contribuyendo sin necesidad de fiscalización, sino que se tenga la convicción de que hay que contribuir para el desarrollo del país”, puntualizó.