INDEP convoca a su octava subasta para el 8 de noviembre

Ciudad de México. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), publicó la convocatoria de su Octava Subasta con Sentido Social de 2020, a realizarse el próximo 8 de noviembre en la Explanada Molino del Rey del Complejo Cultural Los Pinos.

En este proceso comercial, a martillo, se pondrán a la venta 285 lotes de bienes muebles, integrados por automóviles listos para circular y vehículos no aptos para matricular, así como mercancía diversa (rollos de diferentes tipos de tela, tazas eléctricas y escurridores de trastes, entre otra), cuyo precio total de salida es de 28.7 millones de pesos.

Del total de los lotes puestos a venta, en esta ocasión sólo lo recaudado por la venta de 67 de ellos, que transfirió al Instituto la Fiscalía General de la República (FGR), se destinarán a programas sociales del Gobierno Federal.

Con evento presencial, a paleta alzada, el INDEP reanuda las Subastas en una nueva etapa de la institución, en la que las diferentes modalidades de subastas se llevarán a cabo con los principios de transparencia, honestidad y un estricto apego al marco normativo establecido, con una meta bien definida: beneficiar a la sociedad.

Para la Octava Subasta con Sentido Social destacan los siguientes lotes de bienes muebles: un vehículo marca Audi Coupe R8, modelo 2015, que sale a venta con un precio inicial de 564 mil 300 pesos; un automóvil Hyundai Veloster, 2019, con precio base de 295 mil 700 pesos; una camioneta Toyota Tundra, 2016, cuyo valor inicial es de199 mil 900 pesos; y, una camioneta Jeep Wrang Unlimited, 2018, cuya puja comenzará en 182 mil 100 pesos.

Entre la mercancía diversa que se pondrá a venta al mejor postor, al ritmo que marque el martillero, sobresale la siguiente: un lote integrado por 901 piezas de rollos de tela deportiva, cuyo precio base es de 769 mil 300 pesos; un lote de 934 piezas de rollos de tela, cuya puja entre los asistentes iniciará en 692 mil 100.00 pesos; un lote de 3 mil 118 kilogramos de escurridores de platos (equivalente a mil 123 piezas), con precio inicial de 440 mil 500 pesos; y, un lote de 100 tazas eléctricas, con precio de salida de 12 mil 900 pesos.

En esta ocasión, también hay un bien inmueble localizado en una zona residencial en la Ciudad de México. Se trata de un departamento habitacional, sujeto al régimen de propiedad en condominio, ubicado en Paseo del Pedregal número 1381, interior 204, colonia Jardines de la Montaña, en la Alcaldía de Tlalpan. Incluye menaje. Tiene un precio base de 9 millones 630 mil 122 pesos.

Las características de todos los lotes que integran esta subasta se pueden consultar en el portal http://presencial.indep.gob.mx Hasta el 6 de noviembre, los interesados en adquirir algunos de estos bienes, podrán obtener de manera gratuita las bases de participación, descargándolas del portal: http://subastas.indep.gob.mx El 6 de noviembre es el último día de registro de participantes, través del correo electrónico: [email protected] ¡No te quedes fuera, participa, gana y ayuda!

Acorde a las disposiciones decretadas por la Secretaría de Salud, el INDEP llevará a cabo este evento de conformidad con el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad dictado por el Gobierno de la CDMX en semáforo Naranja. Por ello, se aplicarán medidas de higiene y protección, tales como el uso obligatorio de cubre bocas y caretas para todos los asistentes. Al ingreso pasarán por un tapete sanitizante, se les aplicará gel antibacterial y se les tomará la temperatura.

Para evitar aglomeración de personas, sólo se permitirá el ingreso a los 150 primeros participantes –sin acompañantes- que hayan completado su registro y presentado sus garantías, conforme a las Bases de Venta. No habrá posturas en ausencia ni vía telefónica.

Es importante aclarar que el INDEP no tiene gestores -todos sus trámites son gratuitos-, no vende mercancías a través de redes sociales, no acepta anticipos, ni aparta bienes.