Descarta Concanaco suspender El Buen Fin por aumento de Covid-19

Ciudad de México. Pese al incremento de casos de personas contagiadas por Covid-19 observado en días recientes, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco) descartó suspender El Buen Fin, que se realizará del 9 al 20 de noviembre.

En conferencia virtual, José Manuel López Campos, presidente de ese organismo, comentó que el cambio de semáforos epidemiológicos puede propiciar que haya mayores restricciones en los establecimientos comerciales que participen en la décima edición del programa de reactivación económica, pero no derivará en su cancelación.

“Sobre la pregunta concreta de si hay un riesgo de suspender El Buen Fin, no, no lo hay. Estamos muy cerca, estamos a unos días de que inicie. ¿Qué puede suceder? Que de acuerdo al color en que se encuentren los semáforos epidemiológicos en algunas entidades haya mayores restricciones en aforos y horarios pero no que se suspenda”, dijo.

Incluso el mismo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, ha insistido que detener la actividad económica no es una opción viable ante el aumento de casos de contagios por el coronavirus, explcó.

“Ya conocemos cuál es la forma de contagio, cuál es la forma de evitarlo, ya hay protocolos para todo tipo de servicios que se prestan. Lo que tenemos que ser es más responsables, cuidadosos y atentos en el cumplimiento de protocolos”, agregó.

El consumo interno es uno de los caminos para impulsar el crecimiento en la economía, de ahí la importancia de este programa comercial, mencionó López Campos.

Es acertada la medida acordada con el gobierno federal de ampliar a 12 días el evento comercial para cuidar el aforo de compradores y evitar aglomeraciones, ya que esto brinda mayor seguridad a los ciudadanos para salir a las tiendas y centro comerciales, añadió.

El dirigente del organismo comentó que a consecuencia de la pandemia del Covid-19 todavía hay giros de comercio, servicios y turismo que no logran su reactivación, por ello se suman a este esquema comercial.

Saben del alcance que se registra y la derrama que se obtiene durante su vigencia, lo cual contribuirá a la recuperación económica del sector terciario, agregó.

“Confiamos que, con el apoyo de las autoridades estatales y municipales, así como del respaldo de los compradores mexicanos, junto con el compromiso de los empresarios de los diferentes sectores participantes, en este 2020 tendremos el mejor Buen Fin de todas las ediciones, por realizarse con total apego a las medidas sanitarias y con el fomento a las ventas en línea”, mencionó.

La Concanaco reportó que se han recibido 60 mil solicitudes de registro de empresas para participar en El Buen Fin 2020, aunque la meta planteada es de 100 mil, tanto en tiendas físicas como digitales.