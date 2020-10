Bancos sí prestan; es cuestión de prudencia, responde ABM a Hacienda

Ciudad de México. La Asociación de Bancos de México (ABM) respondió a los señalamientos hechos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el nulo uso de las líneas de liquidez puestas a disposición por el Banco de México (BdeM) ante la pandemia de Covid-19 y los bajos niveles de préstamo a la población.

Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, aseguró que aún no es momento de utilizar las líneas del banco central, puesto que la demanda por crédito en el país por parte de la población prevalece en niveles bajos. No obstante, señaló, en estos momentos las instituciones han sido más cautelosas para otorgar financiamiento.

“La banca sí está prestando. Que las personas y las empresas decidan no tomar crédito en este momento es una señal de prudencia. Tenemos que manejar la crisis todo con mucha inteligencia y mucho cuidado por consiguiente no es un tema de justicia sino de manejo prudente del crédito que representa riesgos muy relevantes en estos momentos económicos”, confirmó.

Ayer Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la SHCP, hizo un reclamo a los bancos por no utilizar las líneas que ha puesto a disposición el BdeM para satisfacer la demanda por crédito, además de criticar que los bancos exigían garantías de 90 por ciento “por lo que no asumen riesgos”.

“El uso de las líneas de liquidez refleja que si no se están usando es que en este momento los bancos no requieren liquidez y se puede ver en el índice (de capitalización) que tiene la banca, que es de 224 por ciento... No debe de ser una preocupación si en este momento no se están usando, lo importante es que están disponibles y que todos las podemos usar en el momento en que sea necesario así será, no veo por qué tendría que ser de inmediato”, dijo.

Siempre se asumen riesgos

Sostuvo que el negocio de la banca es la administración de riesgos con mitigantes y prudencia, y en épocas de gran dificultad económica las instituciones “deben ser muy puntuales en discriminar de un acreditado a otro, no es todo de un solo conjunto”, pues hay personas que no han tenido problemas de ingresos pese a la pandemia, pero otras sí.

“La banca siempre ha asumido riesgos, tenemos prestados 5 billones 800 mil millones de pesos. 4.8 billones al sector privado y un billón al sector público, esos son riesgos. El 85 por ciento de ese dinero pertenece a los ahorradores, se los tenemos que devolver con el rendimiento acordado, eso debemos seguir haciendo”, apuntó.

Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente de la ABM, detalló que en un entorno de incertidumbre como el que actualmente se tiene, los bancos deben ser responsables en otorgar crédito de acuerdo a la capacidad de pago de cada acreditado, sin descuidar el ahorro de los usuarios.

“La banca es responsable de prestar el ahorro de los mexicanos, y nuestra responsabilidad es mantener la solvencia del sistema para ser una palanca en el proceso de recuperación y es mucho más valioso en el mediano y largo plazo esta prudencia. Nosotros queremos vender crédito pero de manera prudente, a proyectos y personas sanas”, afirmó.