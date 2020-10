Bancos advierten: nunca hacemos llamadas a clientes; son fraudes

Ciudad de México. Ante un alza en los fraudes telefónicos a usuarios de la banca, la Asociación de Bancos de México (ABM) alertó que ninguna institución de crédito realiza llamadas para solicitar datos personales.

Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, dijo que recientemente, clientes han caído en días recientes con fraudes hechos por personas que no tienen nada que ver con las entidades.

“Vamos a hacer una campaña intensa para compartir con los clientes la importancia de cuidar sus datos, de asegurarnos que no hay ningún banco que se dedique a hablarle a sus clientes para pedirle sus claves, ninguno, todas las llamadas son fraudulentas, hay que colgar de inmediato y si tienen duda hablar al banco”, precisó.

Se ha dado a conocer que clientes han caído en fraudes realizados por medio de llamadas telefónicas, en las que supuestos trabajadores de bancos hacen llamadas para solicitar claves y evitar cargos no reconocidos o hacer actualizaciones en la banca móvil.

Así, redes sociales se han dado a conocer casos en los que clientes han perdido más de un millón de pesos por este tipo de llamadas.

“Siempre que el usuario se vea afectado lo vamos a ayudar, pero que no haya dado sus claves, porque esa ya no es nuestra responsabilidad. Pero es importante que sepan que no hacemos llamadas”, refirió Niño de Rivera.