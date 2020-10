Hay “una piedra en el cuello” en el sector energético: CCE

Ciudad de México. Un país que no tiene competitividad en el sector energético y cuenta con pocas inversiones, como es el caso de México, “tendrá siempre una piedra en el cuello” que evita la posibilidad de tener mayores niveles de crecimiento económico, afirmó Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Al participar en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2020 de BBVA México, el representante de la iniciativa privada confirmó que los cambios que ha hecho la administración pública dentro del sector energético limitan la participación de privados en proyectos que pudiesen tener un impacto real sobre el crecimiento de la actividad en los siguientes años.

Criticó que las políticas que ha aplicado el gobierno con respecto al rescate de las empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), van en camino contrario, ya que se enfocan en negocios que no les generan utilidades.

“Habría que convencer a la CFE que no bajara tarifas eléctricas. Hoy hay subsidios por casi 70 mil millones de pesos. Debe concentrar su capacidad de inversión y generación de recursos en transmisión y distribución. Cuando se hace la transmisión, actualmente, queda en monopolio del gobierno y las empresas, y el negocio tiene menos inversión cuando hay control, proponemos que se permita que inviertan”, dijo.

El titular del organismo cúpula de los empresarios refirió que la CFE ahora limita la participación de privados en energías limpias bajo el argumento que no hay forma de transmitir esa electricidad, pero “ no tiene sentido que la CFE con ese argumento trate de generar plantas de ciclos combinados o modernice hidroeléctricas, si lo que se tiene que hacer es invitar a los privados”.

En materia de hidrocarburos, calificó como “increíble” que el gobierno no vea que el negocio está en exploración y extracción de recursos.

“No tiene sentido que ellos hagan depósitos de almacenamiento, distribución o que estén tratando de invertir en gasoductos, eso no tiene sentido, el dinero y ganancias es en exploración y sacar el petróleo, que lo tenemos y no lo sacamos. Entrar en procesos de refinación no tiene sentido”, aclaró.

“Ojalá podamos convencer a la autoridad con los mismos objetivos que el Presidente de cambiar la forma. Queremos mejores tarifas eléctricas, necesitamos más oferta eléctrica y que el gobierno se concentre en donde hay más utilidades”, añadió.

Lastra al país poca inversión de la iniciativa privada

Salazar Lomelín insistió que el “talón de Aquiles” del país y los bajos niveles de crecimiento obedecen a la baja cantidad de inversiones como proporción del PIB, que hoy en día no supera 20 por ciento.

Así, la iniciativa privada lanzará un nuevo plan con una serie de proyectos de infraestructura en noviembre para potenciar el desarrollo del país, y el objetivo es que, de forma periódica, se hagan más anuncios de este tipo.