México, mejor parado ante inversionistas frente a la crisis: HSBC

Ciudad de México. México se encuentra en una mejor posición financiera, macroeconómica y fiscal, pese a la crisis generada por la pandemia de Covid-19 en comparación con otros países competidores de la región latinoamericana, afirmó Alexis Milo, economista en jefe de HSBC México.

Ante los ojos de inversionistas extranjeros, por lo que resta del año y en 2021, el país prevalecerá en condiciones óptimas para la llegada de capitales internacionales, pese a que la administración no ha hecho una buena y suficiente ejecución de los recursos para la recuperación económica en los sectores más dañados por la crisis.

“Uno de los factores distintivos que ha tenido un impacto negativo sobre la recuperación económica fue lo pequeño del programa de rescate, de estímulos fiscales, tiene un lado negativo y por eso estas cifras de crecimiento tan malas que vimos, pero tiene un lado positivo, es que en un mundo en donde todos se endeudan, el deterioro de las finanzas públicas de México probablemente sea menor, es decir, la gran ventaja de que el paquete de apoyos haya sido tan pequeño es que vamos a tener finanzas públicas más o menos saludables”, precisó.

En una videoconferencia organizada por la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (Amave), el economista de HSBC refirió que para el cierre de año se espera que la deuda como proporción del PIB en el país ronde un nivel de 55 por ciento y aunque se piense que esto es negativo, países como Brasil se situarán en tasas de hasta 100 por ciento.

“Los inversionistas, la comunidad financiera internacional dirá que México se ve bien, tiene niveles de deuda razonables, no aumentó tanto, no tiene un déficit tan grande porque no está gastando tanto, entonces en el margen puede ser que hasta nos veamos mejor. En este contexto, desde el punto de vista fiscal y de finanzas públicas, México se ve bien”, enfatizó.

Alexis Milo precisó que menor gasto para programas de recuperación implica estabilidad financiera por lo que resta del año y para 2021. “Es probablemente la primera crisis macroeconómica seria en dónde no se disparan las tasas, no hay un deterioro significativo en las condiciones de financiamiento a hogares y empresas y esto, probablemente, abonará mucho al comportamiento de las finanzas públicas”.

“México viéndose mejor en comparación con otros países, y eso podría ser que las condiciones financieras el próximo año fueran favorables”, insistió. La institución anticipa una contracción económica de 9 por ciento este año y un crecimiento de 3 por ciento en 2021.

Sin riesgo de perder el grado de inversión

El economista de HSBC consideró que será complicado que, con estos manejos de las finanzas públicas, las agencias calificadoras dejen al país sin grado de inversión y en caso de hacerlo tendrían que recortar a un plazo no visto antes las notas del país.

“México sí se va a deteriorar en términos de finanzas públicas, pero como en otros países aumentará más, México se va a ver menos mal que otros países... No creo que nos deterioremos y se pierda el grado de inversión; Fitch tiene a México en un nivel arriba del grado de inversión con perspectiva estable; S&P está dos escalones arriba del grado de inversión y Moody’s tres; con esto quiero decir que las calificadoras se mueven lejos y están lejos del punto donde se mueve el grado de inversión”, apuntó.