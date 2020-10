La producción petrolera, sin caída, afirma Romero Oropeza

Ciudad de México. La producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha declinado ni caído, dejamos de crecer por el acuerdo con la OPEP y los efectos de la pandemia de Covid 19, expuso el director general de la empresa, Octavio Romero Oropeza, durante más de nueve horas de comparecencia ante las comisiones unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados, donde reprochó la campaña mediática contra la política energética del gobierno federal y la petrolera. Leo sus críticas y comentarios acerca de que Pemex es una carga, es una visión que muestra ignorancia supina.

Romero Oropeza manifestó conocer los recovecos de la empresa y en una presentación inicial de hora y media documentó la relevancia de la construcción de la refinería de Dos Bocas: porque 70 por ciento de las gasolinas que se consumen son importadas y 56 por ciento del diésel, lo mismo.

A pesar de la amplia exposición de estadísticas y elementos de juicio que aportó, la oposición, encarnada en PAN y PRD, la emprendió contra el manejo de la petrolera y demandó echar abajo el plan de negocios de Pemex. Los legisladores pidieron explicaciones de por qué en medio del endeudamiento se opta por financiar Dos Bocas con recursos de la misma empresa.

Los panistas lo tildaron de mentiroso y exigieron su renuncia si no alcanza la meta de producir un millón 951 mil barriles de petróleo diarios, en diciembre próximo, como él se había comprometido momento antes.

La producción no declina

El funcionario reclamó y exigió respeto. No me gustó que me diga mentiroso. A las administraciones del PAN no les importó la producción, y de ahí la declinación. No soy Nostradamus, me comprometo con los trabajadores a seguir trabajando.

Explicó que, a seis años de aprobada la reforma energética, del millón 731 mil barriles que se producen, 98.9 por ciento lo hace Pemex y 1.1 por ciento las empresas privadas. Además, precisó que la petrolera no depende de Hacienda.

“Cuando alguien pide que desaparezca Pemex, cómo dicen los chavos ‘la neta del planeta’, no sabe de qué está hablando, es verdaderamente de locos. De enero a septiembre Pemex aportó al gobierno federal 443 mil millones de pesos.”