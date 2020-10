Patrones no deben aportar la pensión de trabajadores: Salinas Pliego

Ciudad de México. Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, se manifestó en contra de que los patrones deban aportar para la pensión de los trabajadores, pues considera que sólo ellos lo deben hacer, sacrificando su consumo presente para aspirar a un futuro digno.

En su blog, el multimillonario que forma parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador no tendría por qué contribuir, pues no existe ningún incentivo, especialmente en este mundo de enorme movilidad laboral.

“Para el patrón, cualquier contribución a la pensión del trabajador es sólo un impuesto más. Es un gravamen extra a quienes creamos las fuentes de trabajo, con el mismo efecto disuasivo que los llamados impuestos al pecado, como los que se aplican al tabaco, al alcohol y a los alimentos altamente calóricos”, dijo.

Los comentarios de la segunda persona más rica del país, con una fortuna de aproximadamente 12 mil millones de pesos, sólo superada por la de Carlos Slim, se dan en un contexto en el que hace unas semanas el presidente López Obrador mandó una iniciativa para incrementar la aportación obligatoria de los trabajadores.

La propuesta que trabajó el gobierno en conjunto con la iniciativa privada, plantea que sea el patrón quien absorba dicho aumento a las cuotas obligatorias, que pasarán de 6.5 a 15 por ciento del salario mensual del trabajador.

Para el también dueño de Tv Azteca, no sólo los patrones no deben contribuir a la pensión, sino tampoco el gobierno, pues dijo: “El Estado somos todos los que contribuimos a su existencia a través del pago de impuestos, que como su nombre lo indica, no son opcionales. Para el Estado, cualquier contribución al sistema de pensiones es sólo un gasto más y no una forma de ahorro”.