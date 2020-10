Sener va por rescate de la industria química

Ciudad de México. El gobierno de México considera a la industria química como un motor de crecimiento, sobre todo para los temas relacionados con energía, por lo que de ahora en adelante se pondrán en marcha acciones para el rescate de dicho sector, afirmó Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener).

“Nos tenemos que comprometer a trabajar en la industria química, sería una miopía no ver que esta industria es la del valor agregado y la de crecimiento”, dijo la funcionaria al inaugurar el 52 Foro Nacional de la Industria Química organizado por la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).

Dado que la industria química abastece distintos segmentos del sector energético, Nahle se comprometió con los empresarios a aumentar el suministro de gas natural y otros derivados de los hidrocarburos tales como el etano, propileno, óxido de etileno y amoniaco.

Refirió que dichos elementos son importantes para poder incrementar la producción y las importaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que desde el próximo mes se tendrán reuniones con los empresarios químicos para supervisar todos los avances.

“Debe haber una coordinación nacional con la política energética... Los necesitamos (a la industria química) y les tenemos que decir en dónde estamos de acuerdo, dónde hay diferencias y cómo encontrar soluciones a esas diferencias”, precisó Nahle en videoconferencia. Además, dijo, la pandemia de Covid-19 ha afectado a todos los sectores, por lo que “es momento de reactivar”.

Por su parte, José María Bermúdez, presidente de la ANIQ, indicó que como consecuencia de la contingencia sanitaria, el consumo nacional de la industria química lleva una caída de 12 por ciento en lo que va del año. Por ello, calificó como necesario “un rescate” de la industria.

Así, propuso la construcción de una terminal refrigerada de etano para que la importación privada, y la de Pemex se sume a la producción actual del área de Transformación Industrial. En lo referente al propileno, planteó usar la infraestructura de importación de la petrolera.

El presidente de la ANIQ también solicitó que la industria química pueda tener 200 millones de pies cúbicos de gas natural que lleguen del ducto marino Texas-Tuxpan, y que ese elemento llegue a los centros de producción petroquímica al sur de Veracruz. Para ello exhortó al gobierno a concluir un tramo de 16 kilómetros carreteros en Coatzacoalcos, Veracruz.

En lo que respecta al etano, señaló Nahle se trabaja con Pemex para resolver el tema. En propileno aceptó la propuesta de los empresarios; sobre el óxido de etileno aseguró tener discusiones con Pemex para mejorar el entorno y en amoniáco dijo estar dispuesta a todas las posibilidades.

“Este gobierno sería irresponsable si no aceptamos lo que estamos viviendo, si no actuamos en lo que nos señalan. No sólo me uno, sino que adopto todas las observaciones y propuestas que ha realizado la industria química porque lo necesitamos, no somos dueños de la verdad absoluta, necesitamos proponer y dialogar”, apuntó Nahle.