Plan de Infraestructura, con poco efecto en recuperación: Banco Base

Ciudad de La serie de proyectos de infraestructura presentados por el gobierno federal y la iniciativa privada tendrán un efecto en la actividad económica de largo plazo y no inmediatamente, por lo que no tendrán incidencia en la recuperación tras la pandemia de Covid-19, afirmó Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

“De los planes claro que son positivos, pero son pocos para poner contribuir de forma importante a la recuperación económica completa o rápida. Se ha dicho que la incidencia es de 1 por ciento del PIB, entonces ayudaría con eso solamente de forma inmediata. Hay proyectos que no son de un año, entonces puede ser un 1 por ciento pero con el tiempo”, indicó en videoconferencia.

Incluso, dijo Siller, se tendrá que ver qué es lo que se logra concretar o no, puesto que con el actual gobierno se han anunciado diversos planes pero no todos se ejecutan. “La incidencia de llevarse todos los proyectos es ese uno por ciento, pero deben ser todos”.

Para poder tener una recuperación económica más rápida, consideró la especialista, es necesario que el gobierno ejecute una política contracíclica para poder ahorrar en tiempos que no exista crisis y poder tener recursos de sobra cuando ello ocurra.

“Se necesita una política contracíclica. Hay un choque externo, y se deben hacer políticas fiscales. Sin embargo, por el momento eso no parece que vaya a ocurrir”, comentó Siller. “Si no entra una política de este tipo no habrá ninguna chispa para el crecimiento”.

Explicó que, si bien, es necesario que el sector privado invierta en estos momentos y en algún momento esos recursos representen la misma proporción que el gasto público (poco más de 6 billones de pesos), el gobierno debe ajustar sus proyectos prioritarios con el fin de alcanzar mejores tasas de crecimiento, y por ende, una recuperación más fuerte tras la pandemia.

“Creemos que en los estados en donde se ha perdido la mayor parte de empleos es donde el gobierno debería centrarse, y sobre todo, cambiar el rumbo de los recursos, pero implicaría aplazar proyectos como Dos Bocas y el Tren Maya, o mayor endeudamiento, sin embargo esto aún se ve lejos”, detalló.

Siller dio a conocer que Banco Base cuenta con mejores proyecciones para el desempeño de la actividad, puesto que ha habido una leve mejoría en los resultados de la economía nacional y alzas en el consumo. Ahora, la institución pronostica una contracción de 9.3 por ciento. Anteriormente la esperaba en 9.5 por ciento.

No obstante, argumentó, eso no deja de situarse como un panorama pesimista. Incluso, agregó, tomará al menos cuatro años más recuperar los niveles de crecimiento que se tuvieron en 2018, pues el año pasado, el país tuvo una contracción de 0.4 por ciento.

“Si el PIB tiene un crecimiento de 4.6 por ciento en 2021 y de 2 por ciento en años posteriores, la recuperación completa se alcanzaría en 2024, pero si se asume un crecimiento de 3 por ciento en 2021 y de 1.5 por ciento en años posteriores, la recuperación completa se alcanzaría hasta el 2026”, detalló.