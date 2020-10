Hablemos de consumo local

En México muchos de los productos que encontramos en las tienditas provienen de diversas regiones del país, gracias a cadenas colaborativas donde miles de personas trabajan estrechamente para llevarlos hasta la comodidad de tu colonia; consumir estos productos locales es vital para nuestro bienestar como país pues con esto se generan empleos e incorporan a muchas familias a estas cadenas productivas. Es por eso que es momento de que hablemos del consumo local.

La mayoría de nuestros tenderos han encontrado una fuente de ingresos que representa todo su patrimonio, tal y como nos cuenta Evangelina Jiménez, dueña de la tiendita “La Orquídea”: “Nuestro negocio se llama La Orquídea, es una flor que siempre me ha gustado. Desde mis abuelos, hemos sido comerciantes en venta de frutas y verduras. Este proyecto empezó porque mi esposo se quedó sin trabajo y empezamos comprando poca verdura; los mismos clientes iban pidiendo más y más cosas, entonces terminamos haciendo la tienda”.

Sabemos de las grandes repercusiones causadas por la Covid 19 que ha traído a los dueños de pequeños comercios, pues la escasez de productos para vender también se volvió un problema; esto en palabras de Evangelina Jiménez, dueña de la tiendita “La Orquídea”: “Con lo de la pandemia, la gente que trabajaba en el campo no salía a cosechar, sí hubo un momento en que decíamos ¿qué va a pasar? porque no hay producto para vender y no hay dónde comprar”.

La Industria Mexicana de Coca-Cola y otras empresas de la Industria de Alimentos y Bebidas impulsan esas cadenas productivas tanto porque sus productos benefician a toda la cadena de valor como por el apoyo que dan a las tienditas; para que todo el esfuerzo de nuestros productores, puedan consumirse de una manera práctica y sin tener que desplazarnos a un área remota.

Estos productos están ahí en las tienditas gracias a los dueños de estos pequeños negocios y su apoyo, Evangelina Jiménez, nos cuenta: “Aquí hay unos vecinos que se dedican a hacer salsas, tortillas a mano; muchos jóvenes que estaban en la universidad están haciendo que los pays, los panqués; ellos vienen, los dejan aquí y así nos apoyamos los unos a los otros. Este negocio es una fortaleza”.

Para tener a la mano los productos que necesitamos, es indispensable la labor de muchos mexicanos. En México existen un millón doscientos mil pequeños comercios entre fruterías, misceláneas o verdulerías como la de Evangelina; si apoyamos el consumo de estos productos mexicanos, estamos apoyando la economía de muchas familias.

Cada tiendita es el eslabón crucial en una gran cadena de trabajo; es hora de que apoyemos el consumo local. Vayamos todos a la tiendita de la esquina.

¡Hagamos esto juntos!