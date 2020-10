Celebrarán South Summit 2020 con impulso de IE University

Con el propósito de analizar los retos que han surgido para el ecosistema emprendedor, tras la pandemia de Covid-19 que se ha vivido en todo el mundo, IE University co-organiza South Summit 2020 en un formato omnicanal, que reunirá a speakers internaciones destacados como el fundador de Zoom, Antonio Banderas, la astronauta Cada Coleman, entre otras personalidades, mismas que se darán cita en Madrid, epicentro de la innovación.

Del 6 al 8 de octubre, IE University co-organiza este encuentro internacional con el objetivo de analizar los retos del ecosistema emprendedor, así como las oportunidades de negocio tras la pandemia.

Para la edición de este año, la institución académica que promueve el carácter emprendedor de sus alumnos y antiguos alumnos en 165 países, ha unido esfuerzos con el Ayuntamiento de Madrid, BBVA, Endesa, BStartup de Banco Sabadell, Google for Startups y Telefónica, para facilitar la interconexión de los actores clave del ecosistema - inversores, startups y corporaciones-, y así, generar oportunidades reales de negocio, independientemente del lugar donde se encuentren.

Durante sus tres días de celebración, South Summit 2020 reunirá a inversores y corporaciones en búsqueda de innovación junto a las 100 startups finalistas de su Startup Competition de industrias clave procedentes de todo el mundo.

El encuentro se podrá seguir a través de la plataforma digital multicanal, que cuenta con una potente herramienta para la generación de networking entre todos los asistentes y contenidos exclusivos del ecosistema de la innovación y el emprendimiento, de la mano de líderes globales, inversores, corporaciones y startups.

Asimismo, como parte de esta edición se vivirá un formato muy televisivo (Prime Time), con una realización mucho más viva que permitirá seguir en vivo la dimensión del encuentro, que conectará en todo momento ubicaciones de distintas partes del mundo con los lugares más emblemáticos de Madrid.

A través de esta plataforma se retransmitirá toda la programación de South Summit, dividida en dos bloques principales. Por la mañana, será el turno del programa dedicado a cada uno de las industrias protagonistas de esta edición: Health & Wellbeing, EdTech, Future of Work (día 6); Sustainability & Energy, Mobility & Smart Cities y Connectivity & Data (día 7), y Fintech & Insurtech, Consumer Trends y Travel & Tourism (día 8).

Entre las destacadas personalidad con que contará el encuentro este año, destacan Eric S. Yuan, fundador de la plataforma líder de videoconferencias Zoom; Carlos Sainz, piloto de rally, bicampeón mundial y tres veces ganador del Rally Dakar; el galardonado actor español Antonio Banderas; Robin Richards, founder & Co-Chair de DRKF; Cady Coleman, astronauta de la NASA; Marcelo Claure, CEO de Softbank; Aubrey de Grey, gerontólogo biomédico firme defensor de la esperanza de vida indefinida; Sam Waterston, veterano actor y miembro de la Junta Directiva de Oceana; Wendy Koop, CEO de Tech for All; Will Shu, CEO y cofundador de Deliveroo; y Suzi Mcbride, COO de Iridium, entre otros.

La transmisión de los tres días podrá seguirse en tiempo real a través de la siguiente liga: https://2020.southsummit.co/attendance/event/index/37844/?private_ticket_codes=92zRGv