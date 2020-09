No sacrificaremos ganancias en favor de deudores: bancos

Es importante hacer notar que no pagar capital a un banco es una pérdida para el banco, de recursos que no son propios, que son de los ahorradores, y es muy delicado pensar que las quitas de capital pueden afectar a los bancos cuando hoy somos parte de la solución y queremos seguir siendo. Para los bancos, marcar dónde perdieron dinero con los acreditados es una obligación, donde se advierte que hubo una situación con un cliente en particular , expuso Niño de Rivera.

No se trata de sacrificar las utilidades de los bancos; se trata de mantener la solvencia de las instituciones bancarias, ese es el punto , dijo este martes Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM. No es que ahora los dueños van a regalar dinero porque ganan mucho dinero. Las utilidades de la banca en lo que va de este año se han contraído sustancialmente , agregó.

Recordó que la banca, por medio del programa que aplaza el pago decréditos por cuatro o seis meses sin cobro de intereses moratorios, iniciado en abril, puso sobre la mesa 4.5 por ciento del PIB. Esto es, no cobró capital por un billón de pesos, y no cobró intereses por 69 mil millones de pesos. Eso no es un tema menor, no hay otro gremio, ni del sector público ni del privado, que haya puesto tanto dinero en la mesa para ayudar a la clientela .

La banca no cobró esos créditos entre abril y septiembre, pero los deudores tendrán que pagar, tanto el capital como los intereses, a partir de octubre.

El presidente de la ABM consideró que ahora viene la solución más permanente, de más largo plazo, y esa misma requiere de una buena discusión, apertura y consideración de todos los elementos que tenga cada acreditado, persona física o moral .

En relación con las denominadas marcas suaves que las restructuras de crédito dejarán en las sociedades de información crediticia, Julio Carranza, vicepresidente de la ABM, indicó que, por el momento, las entidades desconocen cuáles serán aquéllas que se deberán hacer.

Dado que el cumplimiento de las normas anunciadas por las autoridades la semana pasada no es obligatorio para los bancos, Niño de Rivera planteó que cada institución analizará los criterios de los clientes en problemas y verá cuál es la solución más viable. No obstante, todos los usuarios podrán acercarse a negociar con su banco los planes que más convengan.