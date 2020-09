SHCP y CNBV: nuevo plan de alivio a deudores de la banca

De ser el caso, los clientes podrán negociar quitas de capital con las instituciones de crédito. No contempla la consolidación de deudas.

Dejarán marca suave en el Buró de Crédito

Este nuevo programa tendrá un impacto en el historial crediticio de los clientes, aunque será menor, pues es importante que los esfuerzos que se hagan de los deudores para mantenerse al tanto de sus créditos, que se vieron restructurados por la pandemia, tengan un tratamiento especial en las sociedades de información crediticia , añadió.

Todos los créditos que se restructuren en adelante y que durante la pandemia se hayan mantenido puntuales en su pago y sean cartera vigente no tendrán marca en las sociedades de información crediticia. Los créditos que estaban vigentes, pero no al corriente de sus pagos, tendrán una marca que no es la tradicional de incumplimiento, sino una más suave derivada de la contingencia de Covid-19 , precisó Graf Noriega.

Para los créditos que han sido puestos como cartera vencida derivado de la pandemia, pero que se restructuren, permanecerán en cartera vencida mientras no haya evidencia de pago sostenido, y serán marcados en el Buró.

El primer programa cumplió su meta: SHCP

Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la SHCP, dijo que el primer programa de alivio ya cumplió su objetivo .

Se tiene registro de 8 millones 622 mil 159 créditos que se apegaron a este primer paquete de medidas de los clientes de la banca, que incluyó tarjetas de crédito, financiamiento a pequeñas y medianas empresas, hipotecas, entre otros.