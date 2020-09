Sector privado, la única esperanza de crecimiento para México: Romo

Ciudad de México. El sector privado es la “única esperanza” de crecimiento que tiene el país, por lo cual se trabaja en un gabinete que elimine todas las barreras para la inversión, aseguró Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia de la República.

“No tengo duda, pese a la dialéctica, de que el sector privado es la única esperanza para crecer que tiene el país, el sector público no tiene recursos suficientes”, indicó el funcionario en una reunión virtual con el Consejo Nacional Agropecuario.

En este sentido explicó que es consciente de las limitaciones presupuestales del gobierno, dado que 13 por ciento de presupuesto de inversión del siguiente año está enfocado en proyectos estratégicos.

“Si la inversión pública está etiquetada, y el gasto restringido, lo único que tiene México para crecer es la inversión privada, sobre todo la nacional, nadie hará más por México que lo que los mexicanos podemos hacer”, apuntó.

De esta forma, indicó que el país no tiene otra salida que dar certidumbre al sector privado, por lo cual se deben tener cero barreras a la inversión y brindar la mayor estabilidad al sector empresarial.

No obstante, Romo pidió a los empresarios que los temas álgidos se toquen en privado: “No queremos guerras psicológicas que a nada nos lleva.

Se sienten golpeados

Por su parte, Bosco de la Vega, presidente del CNA, dijo al jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, que como sector se sienten atacados por el gobierno federal, dado que no ha dejado de embestirlos.

En este sentido, resaltó el recorte al presupuesto del campo, el nuevo etiquetado y la prohibición de productos calóricos en estados como Oaxaca, entre otras cosas.

“Hay un gobierno de un solo hombre, que no escucha al sector privado. Hemos presentado tres propuestas que no han sido tomadas en cuenta. La relación entre el gobierno y el sector empresarial en sectores estratégicos no se ha dado”, apuntó el dirigente.