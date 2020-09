Preocupa a UIF vulnerabilidad transfronteriza e impunidad

Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) manifestó su preocupación por la vulnerabilidad en los movimientos transfronterizos, en puertos, la impunidad y la economía informal, que son los problemas latentes en el país.

Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que sobre temas de financiamiento del terrorismo no hay elementos históricos para soportar esta afirmación; sin embargo, nuestra porosidad en las fronteras, nuestra posición geográfica por la cercanía con Estados Unidos es importante que se generen condiciones para evitar que se utilice nuestro territorio para estas actividades.

Señaló que con respecto al régimen de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, “la parte que más nos preocupa es la falta de un modelo de riesgo en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para implementar un enfoque basado en riesgo”.

Pero aclaró que ya se está trabajando con el SAT con su titular Raquel Buenrostro, pero sigue siendo una labor catalogada con riesgo alto.

Al participar en el Segundo Congreso de Ética y Cumplimiento Empresarial, organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, afirmó que entre las vulnerabilidades del sistema tiene que ver con el tema de la impunidad, mientras no se ataque la impunidad no vamos a poder detener a los grupos delictivos, no se va a poder disminuir el lavado de dinero.

Durante su ponencia: “Lavado de Dinero & Combate a la Corrupción”, dijo que el tema de la impunidad le corresponde a todas las autoridades que “tenemos la facultad denunciar la UIF, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Auditoria Superior de la Federación podemos llevar todos los casos al Ministerio Público en primera instancia y después que se nos reconozca las situaciones delictivas para poder acudir a los tribunales y sancionar a los responsables.

“La mejor forma de prevenir la corrupción y el lavado de dinero es combatir la impunidad”, destacó.

Otra vulnerabilidad del sistema tiene que ver con la economía informal. México tiene 57 por ciento de la población en la informalidad, lo que representa 22 por ciento del PIB.

Esto seguramente aumentará en 2020 a razón de las características de la pandemia del Covid-19, pero esto es una vulnerabilidad del sistema porque todo ese flujo de efectivo y la falta de bancarización del país es un mecanismo que puede ser utilizado por los delincuentes para lavar dinero.