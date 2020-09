Anuncian programa de reestructuras de créditos

Ciudad de México. Todos los usuarios de crédito bancario que perdieron su empleo o resintieron una disminución en el ingreso durante los últimos meses, participarán en un programa de apoyo a deudores que incluye reducir 25 por ciento sus mensualidades, ampliar el plazo de su deuda y reducciones en la tasa de interés originalmente contratada, anunciaron autoridades del sistema financiero.

Hoy, a través de la @cnbvmx, #Hacienda presentó un nuevo paquete de medidas para reestructuración de #créditos con el objetivo de continuar apoyando a las personas y empresas a mitigar los efectos económicos derivados de la pandemia causada por el #Covid19. pic.twitter.com/KWTvaK15aG — Hacienda 🇲🇽 (@Hacienda_Mexico) September 23, 2020

El programa entra en vigor desde este miércoles, una vez que concluyó el plan de alivio que se puso en marcha en abril y se extendió por seis meses, mismo que consideraba aplazar por cuatro y hasta seis meses el pago de mensualidades sin el cobro temporal de intereses extraordinarios ni reporte a Buró de Crédito.

Las nuevas medidas anunciadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), consisten en que los clientes afectados por la pandemia puedan reducir, por lo menos, 25 por ciento el pago de sus mensualidades con el banco y ampliar 50 por ciento el plazo de liquidación de la deuda.

“Estamos buscando que dichas reestructuras cuenten con una disminución de tasas de interés, ampliaciones de los plazos de los créditos, con relación a lo que se tiene previsto.... Todas estas reestructuras se deben basar en una evaluación nueva de la capacidad de pago de los acreditados, los bancos tienen la obligación de tener sus expedientes de crédito completo y tienen que llevar acabo las evaluaciones de pago de sus acreditados”, dijo Juan Pablo Graf Noriega, presidente de la CNBV en videoconferencia.

De ser el caso, los clientes podrán negociar quitas de capital con las instituciones de crédito. No contempla la consolidación de deudas.

Graf Noriega refirió que las nuevas medidas de reestructura van dirigidas a los clientes que entraron al primer plan de alivio o para otros clientes que “pudieron estar bien al principio de la pandemia y no fueron parte de los criterios, pero tuvieron un deterioro en los meses recientes”.

-Dejarán marca “suave” en Buró de Crédito-

Este nuevo programa tendrá un impacto en el historial crediticio de los clientes, aunque será menor, pues “es importante que los esfuerzos que se hagan por parte de bancos y deudores para mantenerse al tanto de sus créditos que se vieron reestructurados por la pandemia tengan un tratamiento especial en las sociedades de información crediticia”.

“Todos los créditos que se reestructuren en adelante y durante la pandemia se hayan mantenido puntuales en su pago y sean cartera vigente no tendrán marca en las sociedades de información crediticia. Los créditos que estaban vigentes pero no al corriente de sus pagos tendrán una marca que no es la tradicional de incumplimiento, si no una más suave derivada de la contingencia de Covid-19”, precisó Graf Noriega.

Para los créditos que han sido puestos como cartera vencida derivado de la pandemia pero que se reestructuren, permanecerán en cartera vencida mientras no haya evidencia de pago sostenido, y serán marcados en Buró.

-El primer programa cumplió su objetivo: Hacienda-

Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que el primer programa de alivio “ya cumplió su objetivo”.

Se tiene registro de 8 millones 622 mil 159 créditos que se apegaron a este primer paquete de medidas por parte de los clientes de la banca, que incluyó tarjetas de crédito, financiamiento a Pequeñas y Medianas Empresas, hipotecas, entre otros.

“Tan solo en la parte bancaria representan casi 17 por ciento del total de la cartera bancaria. Este programa cumplió ya su objetivo y tenemos que pensar medidas adicionales que permitan ir reordenando el sistema financiero mexicano, que haya facilidades a empresas y familias, pero teniendo en cuenta que el horizonte no es de unas cuantas semanas, sino de unos meses”, aclaró Herrera.