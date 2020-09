La digitalización de los pequeños negocios en tiempos de pandemia

La adaptación de nuestros pequeños negocios a esta nueva normalidad, se ha dado paulatinamente, poco a poco son más los comercios que han ido abriendo sus puertas; sin embargo hay algunos que han tenido que hacer este proceso más rápido, es el caso de las tienditas, quienes han tenido que adoptar nuevas formas de hacer llegar sus productos a las casas que lo requieran, a través de plataformas digitales.

Son muchas las tienditas que han dado ya el salto hacia esta digitalización, a través de aplicaciones como “Wabi To You”, que, de forma gratuita, permite ofrecer y hacer llegar todos sus productos, sin que los clientes tengan que salir de casa. Esto además genera mayor seguridad dentro de las tienditas, ya que reduce el uso de efectivo. La Industria Mexicana de Coca Cola y diversas empresas aliadas han facilitado este proceso, apoyando iniciativas que ayudan a los pequeños negocios a ingresar de lleno al mundo digital, sin inversiones adicionales, ni pago de comisiones.

“Hace un par de años, 6 de cada 10 internautas decían que habían hecho una compra en línea, ahora el contexto de la pandemia ha logrado que poco más de 8 de cada 10 ya estén haciendo compras en línea; fue un salto en apenas unos meses equivalente a 3 años en cuanto al crecimiento del comercio electrónico”; son palabras de Gabriel Richaud, Director General de IAB México; quien además, nos dice: “Son las micro pymes quienes dan empleo a muchas familias en México; la pandemia afectó a todas las industrias, significó limitar el contacto físico y pues los pequeños negocios han dependido principalmente de un contacto físico para poder seguir vendiendo sus productos; los pequeños negocios pueden aprovechar la tecnología”.

Por esta razón, y en apoyo a miles de familias que dependen directamente de estos pequeños negocios, la Industria Mexicana de Coca-Cola, en conjunto con otras empresas aliadas como Sigma Alimentos y Kellogg´s, han apoyado a plataformas de comercio electrónico como “Wabi To You”. Así mismo La Industria Mexicana de Coca-Cola ha impulsado soluciones digitales para fomentar el servicio a domicilio, así mismo han incentivado la utilización de herramientas de pagos electrónicos y el uso de terminales en punto de venta, lo que ayuda a una mejor administración, y por supuesto, a que los dueños de tienditas puedan seguir ofreciendo sus productos de manera segura.

Es el caso de Adrián, dueño de una tiendita, que nos cuenta: “Nosotros contamos con Wabi To You, y ha incrementado las ventas, llegamos más lejos y a más casas que antes; el incorporar la tecnología ayuda a tener un beneficio extra; además es muy fácil interactuar con la app y realizar tu pedido”. No cabe duda de que juntos saldremos adelante, y con la implementación de estas nuevas tecnologías, es momento de apoyar a nuestras tienditas. #HagamosEstoJuntos.