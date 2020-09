Pide FMI no retirar apoyos por Covid-19 de forma apresurada

Ciudad de México. Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió este viernes a los gobiernos de América Latina no retirar apresuradamente los apoyos económicos gubernamentales a los hogares y empresas que se han dado para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia del covid-19.

Durante un conversatorio virtual con Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la directiva del organismo señaló que el planeta se ha enfrentado con el choque más grandes en la era de las posguerra. Sin embargo, dijo, “estamos en un lugar menos sombrío” diferencia de febrero y marzo cuando fue declarada la pandemia.

Destacó que hay pequeños retoños de recuperación, los cuales surgieron por las acciones sincronizadas de los gobiernos y bancos centrales que cimentaron la economía mundial. “Los países han aprendido a funcionar mientras que pandemia aún está con nosotros”, puntualizó.

“Aún hay muchos riesgos, muchas incertidumbres, no hemos superado la crisis y es absolutamente indispensable estar focalizados en una salida durante la situación de salud. Tenemos que estar en una posición de decir con confianza que hemos dejado atrás la pandemia”, dijo.

“Mientras exista esta crisis con una recuperación parcial o incompleta es vital mantener apoyo para los hogares, para los trabajadores, para las empresas y eso es lo que me preocupa en el FMI. Me preocupa que ese apoyo necesario sea retirado antes de tiempo”, subrayó.

“En este instante es absolutamente vital no retirar el apoyo”, dijo al recordar que el FMI ha dado financiamiento de emergencia a 17 naciones latinoamericanas.

Comentó que las naciones de América Latina deben cuestionarse si las acciones para mitigar la crisis, como las medidas fiscales que han sido equivalentes al 8 por ciento del PIB regional, son para volver a la economía anterior o para la economía futura, por lo que considero que es necesario “reconstruir hacia delante.”

Mencionó que los países deben pensar en reformas estructurales como la consolidación fiscal en el mediano plazo, impulsar el crecimiento y eliminar obstáculos que lo impidan, así como reestructurar la tributación.

Georgieva consideró que la iniciativa privada y los gobiernos deben “estar sentados del mismo lado de la mesa en busca de las respuestas a los desafíos que se plantean como consecuencia de la pandemia”.

AL necesita crecer

Erick Parado, economista principal del BID, subrayó que para América Latina y el Caribe crecer es más importante que nunca, porque solo así se reducirá la pobreza, ya que junto al África Subsahriana el área con mayor desigualdad en el mundo. “Sin crecimiento será difícil cerrar la brecha social”, dijo.

Recordó que en 2019 solo el producto interno bruto de la región fue de 0.1 por ciento, “muy por debajo del promedio mundial que llega a 2.9 por ciento o de Asia emergente que llegó 5.5 por ciento. Veníamos mal y luego entramos a la pandemia.”

Agregó que el pronostico de crecimiento para 2020 para América Latina y el Caribe será una contracción de 9.4 por ciento. “La caída más fuerte del mundo y solo se recuperaría parcialmente en 2021”, aseguró antes de señalar que serán tres años perdidos.

Sostuvo el comportamiento negativo de la economía latinoamericana no siempre fue así, pues en 2007 crecía al 5.2 por ciento, ritmo que no se supo sostener hasta el estancamiento del año pasado, pues no supo aprovechar la bonanza de “commodities” y el gasto público aumentó en más del 8 por ciento del PIB en esos años.

Remarcó que la recuperación en América Latina será en forma de letra “U”, más que “V”, “con efectos devastadores”. Destacó que para que la región salga adelante, los pases latinoamericanos no pueden hacer más de lo mismo dado los resultados mediocres observados en el pasado e impulsar el mercado interno.

“Tenemos la certeza de que la región saldrá mas endeudada, más pobre y más desigual”, dijo antes de notar que es urgente acercar el crecimiento mediante reformas a largo plazo como la digitalización de los servicios de infraestructura y la mayor inversión pública.