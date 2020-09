Restringen en Argentina la compra de dólares y se cae su bolsa

Buenos Aires. La plaza financiera argentina se vio arrastrada a fuertes bajas este miércoles un día después de que el banco central (BCRA) anunciara un paquete de medidas que restringen aún más el acceso al mercado de cambios con el fin de resguardar las alicaídas reservas de la entidad

Las nuevas normativas establecen más restricciones en el uso de dólares para consumos en el exterior, compras de divisas para ahorro y operaciones cambiarias con bonos, en tanto que también obligan a las empresas a refinanciar vencimientos de capital de deuda que opere entre el 15 octubre y el 31 marzo de 2021.

Las acciones, los bonos y el tipo de cambio informal fueron los indicadores más referentes que demostraron el disgusto de los inversores a las decisiones del BCRA, entidad que descartó una devaluación como alternativa.

"Las nuevas medidas tomadas por el banco central en principio no son las mejores, hasta se puede decir son peligrosas porque contribuyen a la gran crisis de confianza que existe. No es verdad que no hay dólares: los hay pero fuera del sistema y hay que generar incentivos para que ingresen", dijo la asociación de productores rurales Coninagro.

Operadores y analistas estiman que el nuevo esquema cambiario impuesto desde la autoridad monetaria desalienta la operatoria legal para contabilizar divisas y la inversión en el mercado doméstico.

"Advertimos que inicialmente estas restricciones para las personas pueden actuar para desalentar la demanda de dólares, pero con el tiempo el efecto puede ser significativamente menor de lo previsto por los responsables de la formulación de políticas", dijo el Banco Mariva en un reporte.

La mayor atención estuvo puesta en la tendencia del peso en la franja informal, el que se derrumbó un 7.75 por ciento a 142 por dólar, con muy escasos negocios y una profunda volatilidad, para aumentar la brecha cambiaria al 88.7 por ciento contra la paridad oficial. De manera intradiaria, llegó a anotar un piso récord en 145 unidades, contra los 140 anotados en julio, dijeron operadores.

El dólar es la moneda de resguardo del poder adquisitivo que acostumbran usar los argentinos, por eso es común que el habitante medio del país hable de tendencias cambiarias y esté actualizado de los precios, cuando en otros países de la región no sucede, comentaron.

Los nuevos bonos soberanos extrabursátiles promediaron una baja del 2.9 por ciento, destacándose el 'Bonar' 41 con retracción del 6.5 por ciento y el 'Bonar' 2029 con caída de un 5.6 por ciento, también en un contexto de retracción de volumen por la incertidumbre de los anuncios, explicaron.

"Las medidas que tienen como foco restringir más la sangría de dólares es real que se esperaban, pero quizás bajo otras acciones. Por su parte, la decisión en particular de 'empujar' a refinanciar vencimientos en dólares a empresas, sumará 'ruido' más allá de la medida al mercado", dijo la correduría Portfolio Personal Inversiones.

Argentina finalizó recientemente un exitoso canje de deuda local y extranjera por unos cien mil millones de dólares, en una economía golpeada por una fuerte inflación, recesión por tercer año consecutivo y el freno extra que implicó la pandemia del coronavirus.

El riesgo país elaborado por el banco JP.Morgan subía 59 unidades a 1.177 puntos básicos a las 17:00 horas local, tras cambiar su conformación la semana pasada con los flamantes títulos canjeados.

El peso mayorista continuó operando con una leve y controlada depreciación, del 0.08 por ciento, a un nivel mínimo histórico de 75.24/75.25 por dólar. Agentes cambiarios dijeron que el BCRA cerró la jornada con un saldo comprador de unos 15 millones de dólares.

"Nunca hicimos los números (de una devaluación) porque nunca se sabe dónde se termina" con las consecuencias de la medida, comentó el vicepresidente del BCRA, Sergio Woyechszen, en declaraciones televisivas.

En lo que va de septiembre, y antes del anuncio de las nuevas medidas el BCRA debió desprenderse de unos 900 millones de dólares de sus reservas para abastecer la demanda, comentaron operadores.

"Con el dólar solidario (ahorro) más caro y más restrictivo, los pesos irán a buscar otras alternativas. Podría ser dólar blue (marginal), ¿a cualquier precio? Entonces aparece la variante del dólar bolsa, que sin intervención podría seguir al blue (informal)", añadió Delphos Investment, y agregó que "este es un cabo suelto que el Gobierno seguramente debe haber contemplado", explicó.

Otros dólares alternativos se obtienen mediante operaciones con activos en transacciones bursátiles y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), los que este miércoles cotizaron hacia el cierre a 131.1 pesos en el llamado 'contado con liquidación' (CCL) y en 126.1 unidades en el denominado 'dólar MEP'.

Para redondear una compleja jornada financiera, a la que los argentinos están acostumbrados por décadas ante repetitivas crisis cambiarias, el índice bursátil S&P Merval cayó un 5.51 por ciento, al cierre provisorio de 42.167,86 unidades, afectado por el sector financiero, no solo por ser el de mayor ponderación del mercado sino que acompañó el derrumbe de los ADRs del sector en Nueva York.