No cabe duda que han sido grandes cambios los que ha traído el contexto que vivimos actualmente; en un principio pensábamos que sería algo pasajero, que pronto regresaríamos a la vida de antes, pero han transcurrido ya casi 7 meses del confinamiento hasta la nueva normalidad, a la cual los pequeños negocios han tenido que adaptarse para seguir funcionando y poder hacer llegar sus productos a los clientes, es tiempo de hablemos de tienditas digitales.

Para muchos dueños de tienditas no solo es su fuente de ingresos, sino todo su patrimonio, como es el caso de Adrián, quien nos dice: “Este es un negocio familiar, lo fundaron mis padres hace ya 18 años, quienes lamentablemente ya fallecieron. El amor a la familia, el cuidarlos y protegerlos, fue lo que me impulsó a continuar con su legado; ahora mis sobrinas empezaron a trabajar, al igual que mi hermana; siento que mis padres estarían orgullosos”.

Es por ello que la tecnología juega un papel importante, ya que nuestros tenderos han optado por utilizar plataformas digitales para vender sus productos, como es el caso de Adrián, quien nos dice: “Cuando sucedió lo de la pandemia, nosotros ya manejábamos un servicio a domicilio; te comparas con empresas grandes y quizá no tenemos la misma capacidad, pero tratamos de tener lo que el cliente pueda necesitar; de hecho, contamos con Wabi To You lo cual ha incrementado las ventas, llegamos más lejos, y a más casas que antes. El incorporar la tecnología ayuda a tener un beneficio extra; y además es muy fácil interactuar”.

La Industria Mexicana de Coca-Cola, además de apoyar a plataformas de comercio electrónico como “Wabi To You”, en conjunto con otras empresas aliadas como Sigma Alimentos y Kellogg´s. La Industria Mexicana de Coca-Cola también impulsan soluciones digitales para fomentar el servicio a domicilio, los pagos electrónicos o terminales punto de venta para que las tienditas puedan ofrecer a sus consumidores diferentes soluciones, así como una mejor administración de sus negocios.

Las tienditas, al igual que otros pequeños negocios, han pasado por una etapa difícil, sin embargo, gracias al comercio electrónico han encontrado nuevas oportunidades para crecer, reinventarse y ser más competitivos. Al apoyar con capacitación, e impulsar las herramientas digitales, estamos generando cambios positivos para que muchas familias puedan seguir desarrollando sus negocios. Es hora de que nos unamos y apoyemos a las tienditas. #HagamosEstoJuntos.