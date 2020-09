El emprendimiento necesita “una red integral de esfuerzos”: Ledezma

La pandemia del Covid-19 ha orillado al mundo de los negocios a reorganizarse de cara al futuro. Es por ello que el sector del emprendimiento también busca diversas salidas para acoplarse a los nuevos tiempos en materia industrial, por lo que es urgente “una red integral y sinérgica de esfuerzos de diferentes autores” advierte, Carlos Ledezma, especialista en temas de emprendimiento.

Escenario

Ledezma expone el momento que se está viviendo en el nicho. “Desafortunadamente el panorama que enfrentamos es claramente adverso, sumamente retador, particularmente para el emprendedor en México que al no contar con una infraestructura, con una red integral articulada de incentivos pues se ve ante un panorama doblemente difícil en el afán de materializar la razón por la cual emprende por la cual crea un negocio”, advierte.

Determina que “efectivamente. A raíz de esta contingencia el número de personas desempleadas ya no digamos de los emprendedores sino en general, en términos de la Población Económicamente Activa ronda en alrededor de los 20 millones de personas. Lo cual es preocupante desde cualquier perspectiva”, aclara Ledezma.

Asegura que en México, por ejemplo, “particularmente a los jóvenes quienes tienen una proclividad natural y por su edad a emprender, de esos 30.6 millones de personas que existen de jóvenes en México, pues digamos más de la mitad de ellos están franca y totalmente enfrentando el desempleo, no tienen opciones o alternativas de emprendimiento”, asegura.

Detalla que es lo importante en estos momentos. “Este el resultado de una red como en otros países. Una red integral y sinérgica de esfuerzos de diferentes autores. No necesariamente nada mas del gobierno, sino de la Iniciativa Privada y de la academia por dotar a la población de un determinado país de educación, de recursos, y de evidentemente de un panorama donde se garanticen los derechos de propiedad que le permitan al ciudadano a emprender en México”, afirma.

Narra que el contexto es que además de la contingencia y sus efectos graves en la economía no contamos históricamente con un apoyo gubernamental. “Que se vea, que se entienda como una política de Estado a largo plazo, sino mas bien en el curso de los años no venia encontrando lo que parece ser respuestas a pequeñas coyunturas y desafortunadamente, esto no es un juicio de valor, sino de lo que se ve en esta administración, en particular, a veces se torna más difícil encontrar un hilo conductor, no nada más por los esfuerzos mismos del gobierno, sino porque el contexto en que vivimos hace todavía más difícil planear en el largo plazo”, explica el experto.

Recomendaciones

Hace tres recomendaciones parea afrontar la actual situación. “Va a parecer un poco lógico pero para el emprendedor mexicano lo primero que otra cosa es pensar siempre en el tiempo. Pensar no necesariamente en nuestro sueño, visiones de nuestras aspiraciones económicas, sino pensar primeramente en el tiempo. Esto se traduce en cual es el propósito de la compañía de emprendimiento, que está creando el emprendedor, cual es la naturaleza de su existencia. Esto evidentemente también atañe al producto o servicio que se tiene que proporcionar”, establece Ledezma.

Dice que ya no basta proporcionar un buen producto o un buen servicio en el mercado. “Hoy por hoy tiene que ser excelente dada la competencia en todo ámbito de la industria y de los negocios. La oferta de lo que se proporcione debe de ser la mejor”.

En segunda instancia, agrega, “siempre procurar ser mejor. Y cuando digo procurar ser mejor me refiero primero como persona, como emprendedor en nuestros talentos, en nuestras habilidades y eventualmente al interior de una empresa de independencia que se un Stand-Up, de lo que se trata siempre es procurar al interior de la compañía u organización exponer el mejor talento que se pueda procurar. Procurar los mejores sistemas que se puedan crear y por supuesto, procurar el mayor aprendizaje que se pueda uno allegar”, asume.

Y en tercer lugar “recordar en todo momento que el emprender no tiene que ver con la adquisición de recursos o con el acceso a recursos. Muchas personas piensan eso y es el mayor mito que en cuanto al emprendimiento se requieren grandes cantidades de dinero. Hoy más importante es crear un dialogo, crear una relación con un cliente potencial… y esto lo puedes hacer prácticamente desde tu teléfono”, concluye Carlos Ledezma.