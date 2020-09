El 21 de septiembre, Fonatur dará a conocer licitación del Tren Maya

Tulum. El próximo 21 de septiembre, Fonatur dará a conocer las pre bases de la nueva licitación del tramo 5 del Tren Maya, en dónde además de la infraestructura carretera ahora incluirá la parte ferroviaria por lo que se dividirá en dos o tres partes, informó su director Rogelio Jiménez Pons.

Entrevistado al culminar la ceremonia de reapertura de cuatro zonas arqueológicas de Quintana Roo, Jiménez Pons advirtió a la presidente municipal de Cancún, Mara Lezama, "no estamos pintandos", al hablar sobre la posibilidad de que esta administración entregue permisos de construcción en la zona hotelera de Cancún, la cual ya está sobre densificada.

Durante su discurso, en la ceremonia de reapertura de las zonas arqueológicas, habló de las nuevas pre bases del tramo 5 del Tren Maya. Asimismo, comentó que ahora incluirán los balastos, sub balastos, durmientes y el servicio eléctrico en Puerto Morelos, Quintana Roo, y Mérida, Yucatán, pues se instalarán dos plantas eléctricas para permitir que el tren, en los tramos de Yucatán y Quintana Roo, sean eléctrico.

Detalló que 93 por ciento de los 2,500 kilómetros del tren serán eléctricos, por lo pronto iniciarán con obras preliminares como la remoción de unos 5,000 árboles en Quintana Roo, mismos que serán trasplantados.

Recordó que el tren contará con dos talleres y cocheras, uno en Chetumal, Quintana Roo, y otro en Escárcega, Campeche.

En entrevista al finalizar la ceremonia y cuestionado sobre las 1,300 nuevas habitaciones en tres hoteles que se estarían proyectando en la zona hotelera de Cancún, sostuvo que desde Fonatur no se busca alterar más la densidad de la zona turística porque no hay capacidad en servicios, por lo que él ya platicó con los dueños de la cadena Riu, españoles, y con el empresario Elías Sacal.

Sostuvo que todo lo que tenga que ver con la construcción de los nuevos hoteles está bajo la jurisdicción municipal, “si no llegamos a esa concordancia con el municipio vamos a tener distanciamiento, espero que no lo haga el municipio, ¿por qué?, porque no estamos pintados, quiero que quede muy claro, tenemos que coordinarnos”.