México SA / SAT aumenta recuperación // Barones se "regularizan"

No deja de tintinear la caja recaudadora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y el más reciente sonido proviene del cobro (3 mil 200 millones de pesos) de impuestos no cubiertos por la trasnacional española Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (mejor conocida como BBVA y que en México se quedó con Bancomer y algo más), la que en nuestro país obtiene el 40 por ciento de sus utilidades globales.

Por cierto, cuando el BBVA se quedó con Bancomer (y de pasadita con los bancos Probursa, Promex, Unión, Oriente y Cremi, todos privatizados en el salinato) los propietarios mexicanos, es decir, la parte vendedora, no pagaron un solo centavo de impuestos, con la complacencia y hasta el aplauso de los gobiernos neoliberales. Tampoco los de Banamex, con Roberto Hernández Ramírez a la cabeza.

De acuerdo con la información publicada por La Jornada (Julio Gutiérrez), dicho pago pone fin a un litigio por diferencias en el monto a cobrar del impuesto sobre la renta (ISR). Así, se convirtió en otra de las 15 grandes compañías nacionales y extranjeras que regulariza su situación tributaria dentro de un plan anunciado en abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El grupo bancario dijo que con esa erogación, realizada en dos tramos, se terminan las diferencias de criterio en el pago del ISR y se agiliza la recaudación de recursos tributarios para el SAT justo en el momento en que el país requiere recursos fiscales por la difícil situación económica por la que atraviesa.

Sobre el particular, el BBVA explicó que el pago al fisco corresponde a cantidades complementarias a los impuestos pagados en los ejercicios fiscales de 2006 a 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón, y de 2012 a 2015, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El pago, explicaron fuentes de la institución, no correspondió a impuestos no pagados, sino a cantidades que resultaron de una diferencia entre los montos enterados originalmente y los que el SAT consideraba que debían pagarse. Con la operación anunciada se puso fin al diferendo. Los 3 mil 200 millones de pesos fueron abonados en dos tramos: 2 mil 200 millones de pesos en marzo y mil millones de pesos este miércoles (ídem).

De cualquier suerte, la trasnacional española no puede quejarse ni aducir falta de recursos para cumplir con sus obligaciones fiscales, toda vez que es la institución bancaria que obtiene mayores ganancias en el sistema financiero que opera en México. Para dar una idea de qué se trata, sólo en lo que va del presente siglo (hasta junio de 2020) en nuestro país ha obtenido alrededor de 450 mil millones de pesos en utilidades netas, monto que no es superado por ninguna de las muchísimas sucursales que el BBVA mantiene en todo el mundo.

Pero bueno, como se ha documentado en este espacio, de los 50 mil millones de pesos en impuestos que grandes corporativos se negaban a pagar (algo que denunció el presidente López Obrador en abril pasado), el SAT ya recuperó alrededor de 36 mil millones, y sumando. Lo que en otros tiempos ni lejanamente se registraba –porque a los grandes corporativos no los molestaban ni con el pétalo de una rosa; de hecho, el fisco les devolvía multimillonarias cantidades–, hoy es prácticamente cosa de todos los días, es decir, que los barones pasan a depositar su cheque a la caja fiscal. Ahora fue el BBVA, pero lo propio han hecho Grupo Modelo, IBM, Walmart, FEMSA, Grupo Baillères, IBM y América Móvil.

Por cierto, un reciente informe del SAT documenta que en lo va de la presente administración (diciembre de 2018 a junio de 2020), e independientemente de los 50 mil millones de pesos que se citan líneas arriba, la recaudación derivada de la cobranza de adeudos fiscales se aproxima a 112 mil millones, y contando.

Con todo, falta camino por recorrer, porque, como lo advierte el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, la evasión fiscal anual en México se aproxima a 575 mil millones de pesos.

Las rebanadas del pastel

Un fuerte abrazo de despedida para Marco Antonio Hinojosa, quien luchó hasta el último aliento. Buen viaje.

[email protected]