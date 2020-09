Economía moral / Julio Boltvinik

Ocupado analizando la pandemia y las políticas para enfrentarla, he omitido hablar de algunos aniversarios históricos de 2020. El poeta Amado Nervo nació en Tepic el 27 de agosto de 1870, hace 150 años. Fue vilipendiado por los Contemporáneos, sobre todo por Jorge Cuesta, quien lo calificó de poeta detestable ; el lector puede encontrar una elaborada y muy convincente valoración positiva de la obra poética de Amado Nervo en el prólogo de Juan Domingo Argüelles a Amado Nervo. Antología poética, Océano exprés, 2014. Sin ser mi poeta favorito guardo con gran gusto en mi memoria, entre otros, sus poemas Gratia plena, En paz y Cobardía. Este año se cumplen 50 años del triunfo de la Unidad Popular en Chile y de la muerte de Abraham Maslow (1970), así como 40 años de la de Erich Fromm (1980), fundadores respectivamente de la sicología y el sicoanálisis humanista. Dos grandes intelectuales mucho más allá de sus disciplinas. A cada uno de ellos dedico un capítulo de mi tesis doctoral (Vol. I) que puede bajarse de la página web www.julioboltvinik.org. Sin embargo, en la tesis me centré en el análisis de las teorías sobre las necesidades humanas de ambos. Ahora he estado leyendo obras de ambos con un interés más amplio. Estoy revisando los Escritos Inéditos de Maslow, en español Visiones del futuro (Kairós, 1998), que contiene 34 textos; su libro póstumo La personalidad creadora (Kairós, 1982; el título original en inglés, The Farther Reaches of Human Nature, podría traducirse como Los logros superiores de la naturaleza humana ), y Religions, Values, and Peak-Experiences, Penguin Arkana, 1970/1994 (Religiones, valores y experiencias cumbre, que ignoro si existe en español). He leído a Fromm desde muy joven y, en mi tesis de licenciatura ( Teorías del consumo en las Ciencias Sociales. Una revisión crítica de la Bibliografía , UNAM, 1971) incluí un capítulo que narra su visión del consumo y del consumismo. Uno de mis pendientes era su obra Anatomía de la destructividad humana (Siglo XXI editores, España, 1975). Estoy leyendo a Maslow y a Fromm como parte de mi intento de rebasar el enfoque centrado en la pobreza y las necesidades humanas alcanzando una visión del bienestar humano centrada en la esencia humana. Esta búsqueda es continuación de lo realizado en mi tesis doctoral sobre el florecimiento y la esencia humana, incorporando ahora nuevas corrientes de sicología, neurociencias, sicología evolutiva, etcétera, que estudian empíricamente el bienestar humano y sus determinantes.

Hoy se cumplen 19 años (11/09/2001) de los ataques a las torres gemelas y al Pentágono en Estados Unidos, atribuidos a Al-Qaeda, y 47 años del golpe de estado en Chile y el asesinato de su gran líder Salvador Allende (11/9/1973), que cerró las puertas al sueño (altamente viable, por eso lo tuvieron que detener bombardeando el Palacio de La Moneda en Santiago de Chile e instaurando una dictadura genocida) de la transición no violenta al socialismo democrático. Es un día de luto mundial. Para mí, que me conmocioné con el ataque a las torres gemelas, como muchos, y que lloré por el golpe de Estado en Chile (como pocos en México), el luto es triple, pues hoy, además, se cumplen 50 años de la muerte de una mujer de 47 años, con una bondad desbordante, pero destrozada emocionalmente por varios golpes traumáticos que recibió en su infancia y adolescencia. Ella no podía decir, como Amado Nervo, quien murió casi a la misma edad (48 años): “ ¡Vida nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!” Esa mujer fue mi madre, Ana Kalinka.