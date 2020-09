Despertó la pandemia apetito por banca digital en México: Sabadell

Ciudad de México. En un entorno en que la pandemia de Covid-19 ha acelerado la transformación digital, los mexicanos exigen cada vez más servicios bancarios virtuales.

El futuro de los bancos tradicionales tiene dos ejes: digitalizar a los clientes de una forma más rápida y hacer invisible la participación de las instituciones financieras en las operaciones diarias, aseguran directivos del sector.

Francesc Noguera, director general de Banco Sabadell, una institución que opera sin sucursales en el país y mayoritariamente ofrece servicios a empresas, indicó que a raíz de la contingencia sanitaria de Covid-19 “el apetito de los mexicanos por servicios bancarios digitales se ha elevado de forma relevante”.

Detalló que la actual coyuntura ha permitido acelerar las tendencias de modernización que se hicieron antes de la crisis; si bien los “ganadores” son los canales digitales como el comercio electrónico o los servicios tecnológicos, también la banca ha optado por modernizarse.

“Vemos un apetito por servicios bancarios digitales mucho mayor al que existía antes. Además hay una gestión práctica, la gente que usaba efectivo no lo puede hacer y se han visto obligados a usar medios de pago electrónico y comprueban que hay mejores experiencias y más convenientes y baratos”, dijo Noguera al participar en un seminario organizado por la firma Mambu.

Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca, expuso que con los niveles de transformación que se hacen presentes hoy en día en cinco años la industria bancaria será muy distinta a la que actualmente hay, por lo que la “capacidad del cambio dependerá de digitalizar a la población y de llevarla a estar en los medios digitales”.

“En los próximos años la banca se va a integrar de una manera mucho más invisible a todo lo que hagamos, y en todas las transacciones y los lugares donde hay un sistema de pagos habrá un banco involucrado para ser un facilitador de esta transacción”, apuntó el directivo de Azteca.

“Pero también la tendencia es a desintermediar a la banca, lo que hoy en día son las fintech, lo que busca en día es tener un contacto directo entre el proveedor de servicio y el cliente y si la banca no tiene la capacidad de encontrar la forma de generar valor con el cliente en la relación, nos quedaremos fuera de la ecuación”, añadió Valenzuela.

Noguera, de Sabadell, precisó que hay dos grandes tendencias en las que las instituciones financieras deben prestar suma atención, que son la banca abierta y la utilización de la tecnología de forma masiva.

“Estas dos cosas combinadas van a provocar que los bancos estén integrados en ecosistemas mucho más amplios. No veo a los bancos solos, interactuando con clientes solos, los veo conectado con diferentes participantes. No los veo desapareciendo, si intentan dejar de intermediar, pero no del todo. En intermediación los bancos son necesarios. La banca o se adapta a la tecnología o ya no existirá como la conocemos”, refirió.

A su vez, Valenzuela consideró que también se debe tener un mayor énfasis en cuidar los temas relacionados con la ciberseguridad, pues “banquero que dice que no le preocupa, no es verdad... Todos los días el desarrollo que tenga el mundo digital siempre va a tener un imperante que pueden ser los problemas de ciberseguridad”.

Julio Velázquez, director general de Google Cloud, agregó que no solo vendrán temas de digitalizar clientes, también los medios de pago, por medio de sistemas como “pagos sin contacto”, que va en línea con la lucha de la administración actual por reducir el uso de dinero en efectivo.