Tiffany demanda a LVMH por incumplimiento de acuerdo de compra

París. La joyera estadunidense Tiffany interpuso una demanda contra la gigante francesa de artículos de lujo LVMH en Estados Unidos para obligarla a respetar un millonario acuerdo de compra después de que el número uno mundial del lujo dijera que ya "no está en condiciones" de adquirir la mítica joyería.

El año pasado LVMH anunció la compra de la icónica marca de alta joyería por un monto récord de 16 mil 200 millones de dólares.

Pero este miércoles el grupo francés emitió un comunicado en el que señaló que ya "no está en condiciones" de llevar a cabo la transacción debido a "una sucesión de acontecimientos susceptibles de debilitar la operación".

Citó entre ellos "una carta del ministro de Asuntos Exteriores que, en reacción a la amenaza de impuestos de Estados Unidos a los productos franceses, pedía a LVMH que aplazara la adquisición de Tiffany hasta después del 6 de enero de 2021".

"La Junta de Directores también tomó nota de la solicitud de Tiffany de prorrogar el plazo para la conclusión del acuerdo del 24 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020", añadió LVMH.

No obstante, LVMH ha "decidido atenerse a los términos" del acuerdo celebrado en noviembre de 2019, que establece un plazo para el cierre de la transacción a más tardar el 24 de noviembre de 2020, y ha "observado que, tal como están las cosas, LVMH no está en condiciones, por tanto, de completar la adquisición de Tiffany & Co", apuntó.

En otro comunicado de prensa, enviado unos minutos después, Tiffany contestó que llevará al grupo francés a los tribunales en Estados Unidos para obligarlo a completar el acuerdo.

"Lamentamos tener que tomar esta acción, pero LVMH no nos ha dejado otra opción que iniciar un litigio para proteger a nuestra compañía y a nuestros accionistas," dijo el presidente de la junta de directores Roger N. Farah, insistiendo en que Tiffany estaba comprometida a cerrar el trato.

El acuerdo, que habría sido el mayor en la historia del sector de artículos de lujo, fue alcanzado antes de la pandemia de coronavirus, que ha golpeado al segmento y generó cuestionamientos sobre que el grupo dueño de la marca Louis Vuitton estaba pagando demasiado por la afamada fabricante de joyas.

La industria del lujo está encarando una baja sin precedentes de sus ventas luego de una década de crecimiento acelerado y se espera que sus ingresos caigan en hasta 35 por ciento este año.

De acuerdo a la consultora Bain, la facturación podrá recuperarse a los niveles vistos en 2019 hasta 2022 o 2023.