Presupuesto, equilibrado pero requiere de visión a largo plazo: IP

Ciudad de México. El Paquete Económico que entregó el martes el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es equilibrado; sin embargo, requiere de muchos factores como la visión de largo plazo para que se cumpla, aseguró el sector privado.

Durante su participación en un foro virtual, Antonio del Valle Perochena, líder del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), comentó que el documento está bien estructurado, pero su eficacia dependerá de que se hagan, desde distintos ámbitos, lo que cada sector debe hacer para lograr los objetivos económicos fijados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), coincidió con lo dicho por el empresario, pero subrayó que hace falta una visión de largo plazo.

Comentó que ya se sabe que México va a decrecer a dos dígitos este año y qué se hará para 2021, pero consideró que es momento para que la iniciativa privada, el sector público, academia y sociedad trabajen de la mano.

“Si no hay visión de largo plazo, no hay mensaje de gobernanza eficaz, si no hay una visión innovadora de país, difícilmente atraeremos inversiones”, dijo.

“El seguir pensando que un presupuesto público nos va a sacar de una crisis y un decrecimiento de 10 por ciento negativo sería ingenuo”, destacó.

Agregó que si bien se debe cuidar la inversión que ya está en el país, también es necesario que fomentar las inversiones en proyectos de largo plazo, es decir, los que tienen que ver con tecnología, infraestructura y construcción.

Celebró que existan programas sociales, que se combata la corrupción, pero insistió que se requiere una visión de largo plazo en esos rubros, así como el trabajo para implementar el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM), pues el país compite con países latinoamericanos y asiáticos que están creciendo.