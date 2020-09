Es momento de apoyar a nuestras fonditas y taquerías

Casi tan común como encontrar una tiendita en la esquina, se encuentran estos negocios, preparados con todas las medidas necesarias para cuidar tu salud; negocios que siempre han estado dispuestos a satisfacer el paladar y hacer rendir el dinero de los mexicanos, que día a día salen a las calles a trabajar, estudiar, o al súper por las compras; es momento de que hablemos de fonditas y taquerías.

Casi el 95% de los restaurantes en México son taquerías, fonditas o torterías; ellos nunca cerraron sus puertas, siempre estuvieron ahí para preparar, ofrecer sus platillos y satisfacer tus antojos, aplicándose con el servicio para llevar y con entrega a domicilio, sin duda el confinamiento afectó gravemente la economía de miles de familias que dependen directa e indirectamente de estos negocios, quienes ven no solamente en su establecimiento un patrimonio, fuente de ingreso, o lugar de trabajo, también una familia que han forjado a lo largo del tiempo con sus trabajadores y que por su puesto con la situación actual no quieren prescindir de ellos.

Por esta razón, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y la Industria Mexicana de Coca-Cola han apoyado a miles de restaurantes en México con infraestructura, asesoramiento y apoyo para atender los protocolos de higiene y sanitización. El proyecto es denominado “Tu Cocina Local”, el cual refleja un esfuerzo importante entre la Industria Mexicana de Coca-Cola, otras empresas aliadas y el sector restaurantero, quienes hasta hace poco les fue permitido poder atender a sus clientes dentro de sus locales al 30% de su capacidad, esto en acción ante el Covid19.

Al proyecto de “Tu Cocina Local”, en conjunto con la Industria Mexicana de Coca-Cola se han sumado marcas importantes como Mondelēz México, Unilever, Kimberly Clark Professional y Ragasa, quienes de la mano de la CANIRAC, se han acercado a los dueños de pequeños negocios de alimentos preparados, para poder entender sus necesidades y preocupaciones, y de esta manera poder asesorarlos y apoyarlos a superar el contexto actual. Son aproximadamente 200 mil negocios a nivel nacional que se han visto beneficiados con acciones digitales que incluyen material de educación y seguridad en punto de venta para asegurar que se cumplan con los lineamientos para poder operar cuidando a sus clientes y a ellos mismo.

No cabe duda que muy pronto nos encontraremos de nuevo con familiares, amigos, compañeros de escuela y de trabajo, y ¿por qué no hacerlo en estos negocios? que son un punto de reunión para disfrutar de la gran gastronomía mexicana; convirtámonos en los héroes que apoyan a otros héroes, juntos saldremos adelante, impulsando a nuestros pequeños negocios de comida, así que la próxima vez que salgamos no olvidemos pasar a la fondita o taquería.