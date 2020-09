Hablemos de fonditas y taquerías

Miles de pequeños negocios que diariamente ofrecen sus platillos y antojitos a lo largo y ancho del país, han visto bajar sus ventas drásticamente debido a la cuarentena; y es que cerca del 95% de los restaurantes en México son fonditas, taquerías y torterías; poniendo en riesgo a muchas familias mexicanas que dependen de estos negocios.

Rocío González, dueña de la cocina “El Volcancito”, nos cuenta: “Este es un establecimiento familiar, somos la tercera generación que lo atiende, aquí trabajamos 9 personas, significa que son 9 familias que dependen del negocio. La pandemia ha afectado en el aspecto económico, y yo tenía que solventar gastos que a veces no podía ya cubrir, afortunadamente hemos salido adelante, y no tuvimos que cerrar; ya que el gobierno permitió que pudiéramos abrir al 30%. Tu Cocina Local me ha apoyado mucho en cuanto a manteles y mamparas; haciendo que el cliente se sienta seguro para poder comer”.

Roberto Quintero, Vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados CANIRAC, menciona: “La pandemia es algo inédito que está afectando de manera brutal al sector restaurantero; van a ser más de 30,000 establecimientos en todo el país que cierren sus puertas para siempre. Miles de familias en México dependen de la taquería, y de la fonda. CANIRAC y la Industria Mexicana de Coca-Cola y nuestros aliados han apoyado a miles de restaurantes en México con infraestructura, con acompañamiento y apoyo para atender los protocolos de higiene y sanitización. La Campaña Tu Cocina Local es un esfuerzo bien importante entre la Industria Mexicana de Coca Cola y el sector restaurantero ante el COVID; tenemos un objetivo importante y trascendental que es lograr que miles de restauranteros sobrevivan y salgan fortalecidos de la pandemia”.

Al proyecto #TuCocinaLocal en conjunto con la Industria Mexicana de Coca-Cola se han sumado Mondelēz México, Unilever, Kimberly Clark professional y Ragasa, quienes de la mano de la CANIRAC se han acercado a los dueños de pequeños negocios de alimentos preparados para entender sus necesidades, ayudarlos a superar el contexto actual y por supuesto a mantener su cocina abierta durante la nueva normalidad.

Con esta campaña se estarán apoyando a 200 mil negocios a nivel nacional, con acciones que incluyen otorgarles materiales digitales y de educación, así como de seguridad en punto de venta para asegurar que se cumplan con los lineamientos para poder operar cuidando la salud de sus clientes y la de ellos mismos.

La industria restaurantera da empleo a más de un millón y medio de personas; en México existen más de 200,000 pequeños negocios de comida como “El Volcancito”; a pesar de la situación, se han llevado a cabo acciones para mantenerlos a flote y ayudarlos a recuperarse. Hagamos esto Juntos y ayudemos a que salgan adelante ¡Vamos por un antojito!