Lucha contra la corrupción, lo mejor del gobierno de AMLO, dice CCE

Ciudad de México. La lucha contra la corrupción emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador era lo que hacía falta a México, reconoció el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, quien adelantó que la segunda versión del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado ya está lista para ser presentado al mandatario mexicano.

El empresario, quien acudió al segundo Informe de gobierno en Palacio Nacional, dijo en videoconferencia que lo mejor de este gobierno ha sido el combate a la corrupción porque “hacía falta enfocar todos los esfuerzos” contra este mal que “se estaba metiendo en la vida de todos los mexicanos”.

Comentó que lo malo es la crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19, pues se espera que la caída del producto interno bruto (PIB) respecto al de 2019 sea a doble dígito para este año, por lo que se tiene que hacer esfuerzo para que sea menor la afectación.

Señaló que lo feo es que aun no se haya podido contener el clima de inseguridad que vive el país.

Plan de reactivación

Salazar Lomelín señaló que hace dos semanas se reunieron con el presidente López Obrador, donde acordaron reactivar el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado presentado el 26 de noviembre de 2019, el cual incluirá proyectos energéticos.

“El plan apenas lo terminamos el día de ayer y estamos listos para presentarlo. El día de mañana le pediré la cita al presidente (López Obrador) para ver si lo podemos ver cuanto antes y yo esperaría que entre esta semana la siguiente ya tengamos la cita con el Presidente, poder discutirlo con él, que él vea la metodología que nosotros le estamos proponiendo para que esto nos sirva como un elemento de reactivación”, dijo.

Respecto al señalamiento del mandatario mexicano de no recurrir a la contratación de deuda para salir de la crisis económica, el líder del organismo cúpula dijo que esa propuesta del sector privado no busca “salvar a nadie” ni para rescatar empresas o sectores en específico como se hacía en el pasado, sino para “apoyar a las familias mexicanas, para incrementar los programas sociales. Nosotros hemos aplaudido y seguiremos haciéndolo, que se destine dinero a los programas sociales que hoy se tienen en México. No hay duda de que se requiere ayudar al más desprotegido”.

Subrayó que aún es muy prematuro saber la forma en cómo será la recuperación económica del país, si sea en forma de V, que sería la forma más fácil y rápida.

El empresario recordó que el presidente López Obrador reconoció la relación que mantienen con el sector privado. Sin embargo, Salazar Lomelín comentó que las regulaciones no abonan a la confianza.

Sobre el ahorro de 560 millones de pesos, Salazar Lomelín comentó que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la instancia que detalle en dónde se han hecho esos ajustes al gasto.

Por otra parte, el CCE dijo que se espera que el Paquete Económico que será entregado al Congreso de la Unión el próximo 8 de septiembre no contengan un alza de impuestos, pues es lo que menos se necesita en estos momentos de crisis económica, mientras que si se esperarían mecanismos para evitar la elusión y evasión de impuestos.