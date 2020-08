Por el Covid, el comercio electrónico duplica ventas, dice empresario

Ciudad de México. En medio de la pandemia de Covid-19, el comercio electrónico ha crecido a tasas que se tenían proyectadas para los siguientes tres a cinco años. Al menos se han duplicado sus ventas y en ese sentido se incrementa la demanda de servicios de entrega por empresas que se dedican a la última milla , es decir, las que recogen algún producto en una bodega y lo llevan al cliente final.

Cargamos, compañía dedicada a esa denominada última milla, estima que la industria en Latinoamérica entrega entre 300 y 350 millones de paquetes de forma mensual, mientras en China, país que adopta tecnologías de manera acelerada, la cifra es de 5 billones.

Iván Ariza Murillo, director general de Cargamos, indica que actualmente las grandes firmas de entrega en la última milla concentran la mayor cantidad de repartos en la región, mientras las pequeñas no alcanzan en conjunto 15 millones mensuales. La estimación es que en los próximos cinco años será de 3 billones en América Latina.

¿Podemos llegar con las capacidades que tenemos hoy? No hay manera. No hay capacidad actualmente. Es por eso que las compañías de logística crecemos casi 600 por ciento de forma anual, específicamente desde principios de año. La última milla en la industria logística es de las que más crece, pero si nos uniéramos todos no habría capacidad de atender la demanda que viene , subraya en entrevista.

El motivo por el que esto pasa, explica, es porque no existe capacidad para almacenar los productos que deben ser entregados, es decir, hay pocas bodegas.

Asegura que la solución es poner dark stores, es decir, tiendas que anteriormente vendían a un consumidor de forma presencial ahora se dedican a almacenar en diferentes puntos de la ciudad que quedan a menos de cinco kilómetros del usuario final.