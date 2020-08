Empresas de tecnología, las que más solicitan crédito: Alphacredit

Ciudad de México. Las empresas digitales son aquellas que han solicitado mayor financiamiento por medio de las firmas fintech, pues han sido las más beneficiadas por la pandemia de Covid-19, asegura Alphacredit.

Gerardo Cosme, director comercial de Alphacredit, indicó que en los últimos meses se ha notado una mayor demanda de crédito por parte de las empresas que trabajan en el mundo digital, sin embargo, hay otras industrias que, paulatinamente, han solicitado nuevos esquemas de financiamiento.

“Hay mucha actividad en el tema de las plataformas o empresas que vienen por medio de internet, de cualquier página. En otros productos, empresas relacionadas con logística o medicamentos, retail, alimentos y bebidas, ese sector también es bastante recurrente en financiamiento”, dijo en videoconferencia.

José Luis Orozco, director general y cofundador de la fintech, agregó que estos son los sectores que incluso no han cerrado actividades y tienen mayor demanda, pero en el mediano plazo es de esperar que por medio de estos mecanismos de financiamiento otras industrias se acerquen a solicitar crédito.

“Las empresas de tecnología son las que han cubierto las necesidades, desde plataformas de comercio electrónico o firmas de logística, esas son las que no han sido tan perjudicadas y por eso están más activas en el mercado... Las solicitudes de crédito dependerán de cómo se abra la economía. Hay sectores menos afectados y otros que regresan antes que otros a la normalidad”, expresó Orozco.

Agregó que habrá empresas, como las turísticas, que demorarán más en regresar a la normalidad por la contingencia sanitaria, sin embargo, las fintech están abiertas para poder otorgar financiamiento.

El directivo de Alphacredit precisó que en materia de crecimiento, las firmas de tecnología financiera seguirán con una tendencia al alza aun cuando la pandemia haya terminado.

Presentan plataforma de control de dinero

Por otra parte, la fintech presentó la plataforma Bontu, una solución digital que permite a las personas y empresas tener control de su dinero por medio de una aplicación móvil o el portal de internet.

La solución digital permite ayudar a las familias a enfrentar una emergencia, pues cada quien decide cómo darle el mejor uso al financiamiento. Asimismo, cada empresa decide en qué invertir para vender más, contratar más personas, adoptar tecnología, mantener la operación día a día, o crecer su oferta de productos o mercado.

También permite a las empresas realizar actividades de factoraje y da créditos para empresas de comercio electrónico según las necesidades de cada firma. A las personas se les pueden dar préstamos personales.

Según Alphacredit en México y Latinoamérica, seis de cada 10 personas, ocho de cada 10 empresas no tienen acceso a sistemas tradicionales de financiamiento; cuatro de cada 10 mexicanos no tienen cuenta con un banco y mil 700 millones de adultos en el mundo no están bancarizados, por ello, estas soluciones digitales tienen la capacidad de incluir a más personas al sistema financiero.