Seade promueve candidatura en Washington para dirigir la OMC

Ciudad de México. Jesús Seade, el candidato mexicano para dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC), culminó una gira de trabajo en Washington, en la que presentó sus propuestas para encabezar el organismo multilateral.

Durante su visita, que se llevó a cabo entre el 17 y el 20 de agosto, Seade realizó reuniones con organizaciones empresariales, representantes y autoridades del gobierno de Estados Unidos, así como en foros especializados organizados por grupos de intelectuales (conocidas como Think Tanks) y de la sociedad civil.

En distintos foros Seade resaltó el estado crítico en el que se encuentra la OMC y la necesidad de renovar su dirección general a partir de un perfil que cuente con experiencia probada de negociación política en tratados y acuerdos comerciales internacionales, independientemente de su lugar de origen u otro tipo de cuotas, informó este jueves la cancillería mexicana.

En este sentido, Seade enfatizó su profundo conocimiento de la OMC, donde fue director general adjunto fundador, así como su experiencia como alto funcionario tanto en el Banco Mundial como en el Foro Monetario Internacional.

La agenda del negociador del gobierno mexicano durante la etapa culminante del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en una de las ciudades con mayor presencia de organismos internacionales, incluyó diversas conversaciones y foros con especialistas internacionales en materia comercial. Destacan el Peterson Institute for International Economics, el Center for American Progress, el Wilson Center y la US - Mexico Chamber of Commerce.

Distintos miembros del cuerpo diplomático de la Embajada de México en Estados Unidos, encabezados por la embajadora Martha Bárcena, acompañaron a Seade en sus reuniones.